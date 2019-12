Kämpfe zwischen Ober- und Unterdorf

Geboren bin ich am 30. März 1957 in Au am Rhein in der Wehrstraße. Seit dem Jahr 1959 sind mir einzelne Episoden in Erinnerung geblieben.

(...) In der Wehrstraße lebten wir zu viert, meine Eltern und meine ein Jahr ältere Schwester. Nachdem meine Tante aus dem Elternhaus ausgezogen war, übernahm nun mein Vater das Haus und wir vier zogen 1959 um in die Rheinstraße 36, in der auch noch meine Oma wohnte. Zu ihr hatte ich keinen so guten Draht, da sie meinen Bruder, geboren im Jahr unseres Umzugs, bevorzugte, der ihr Liebling war. 1962 kam dann noch meine kleine Schwester dazu.

Wir lebten in mehr oder weniger ärmlichen Verhältnissen in einem kleinen bäuerlichen Häuschen mit Garten, ohne fließend Wasser, mit Plumpsklo über dem Hof, mit Kühen, Schweinen, Hühnern und allem, was zu dieser Zeit so zu dazugehörte.

Im Keller waren Kartoffeln eingelagert, die wir Kinder abzupfen - von den Trieben befreien - mussten. Sie wurden im Hof in einem großen Kessel gekocht und dann an unsere Schweine verfüttert.

Im Keller gab es auch einen riesigen alten Backofen, in dem offensichtlich früh er Brot gebacken wurde, und einen Rauchschrank aus Metall, in dem der Schinken geräuchert wurde, der vorher vier Wochen lang in einer Salzlake eingelegt gewesen war. Es war immer ein besonderes Ereignis, wenn der Schinken oder der Speck angeschnitten wurden.

Es gab auch Rüben für die Kühe, Most in Fässern, Steinkohle zum Heizen, verschiedene Früchte, die eingedünstet waren, Getränke, Leergut sowie altes Werkzeug, Brillen, Eiserne Kreuze, alte Trompetenmundstücke, tausende kleiner Nägelchen und eine alte Porzellanpfeife von meinem Opa. Alles war in Zigarrenkisten aufbewahrt. Der Keller war für mich ein Abenteuer, aber auch immer mit Angst verbunden.

(...) Wir hatten einen riesigen Garten, der von dem Auer Graben begrenzt war und in dem ein Kirschbaum stand, der nie Kirschen trug sowie ein Zwetschgenbaum, und große Gemüse- und Kartoffelbeete. Landwirtschaft pur, zudem noch Äcker und Wiesen, die auch bewirtschaftet wurden, sodass immer dementsprechend sehr viel Arbeit anstand.

Neben unserem Haus lag ein riesiges Grundstück, der "Hexengarten", wild bewachsen mit Büschen, Gestrüpp und großen Bäumen. Das war unsere zweite Heimat neben Rhein, Altrhein, Kiesgrube und dem Gewann Blaisen. Im "Hexengarten" fanden Kämpfe zwischen dem Oberdorf und dem Unterdorf statt. Es wurden Fußballspiele ausgetragen, Kletterwettbewerbe und vieles andere mehr. Hier bin ich aufgewachsen, bis zu meinem zwölften Lebensjahr.

Meine Mutter hatte zahlreiche Geschwister, sechs Schwestern und zwei Brüder, eine meiner Tanten wanderte Anfang der 1960er Jahre nach Australien aus. Bei meinem Vater gab es nicht so viele Verwandte: drei Brüder, von denen zwei im Krieg gefallen waren, und zwei Schwestern. (...) Wir waren eine große Familie mit vielen Cousinen und Cousins.

Medizinisch betreut wurden wir von einem Arzt aus Durmersheim, der einmal pro Woche vorbeikam. Wenn etwas Schlimmeres passiert war, gingen wir im Notfall zu der ortsansässigen Krankenschwester oder einem anderen Arzt. Ich weiß noch, dass er einen weißen VW fuhr. Wir wurden alle durchgeimpft und andere Vorsorgemaßnahmen durchgeführt.