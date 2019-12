Daniil hat sich gut eingelebt Von Markus Koch Steinmauern - Daniil Synytskyi, der im Mai vergangenen Jahres aus der Ukraine nach Steinmauern zu Mandy und Andreas Kegel gezogen ist, die eine Elternpflegschaft für ihn übernommen haben, hat sich in seiner neuen Heimat bestens eingelebt. Er spricht mittlerweile fließend und akzentfrei Deutsch und hat viele neue Freunde gefunden. Das Ehepaar Kegel hat den Werdegang von Daniil bereits von klein auf mitverfolgt. Andreas Kegel und Daniils Vater Alexander waren beste Freunde, im vergangenen Jahr ist dieser jedoch an Krebs verstorben (wir berichteten). Daniils Mutter war einige Jahre zuvor ebenfalls einer schweren Krankheit erlegen. Mandy Kegel war die Patentante von Daniil, nun ist sie seine neue Mutter: "Er ist unser dritter Sohn. Es ist jetzt gut ein Jahr her, dass er zu uns gezogen ist, doch wir haben das Gefühl, dass er schon immer bei uns gelebt hat", fasst die Steinmauernerin ihre Empfindungen zusammen. Auch mit seinen Stiefbrüdern Kevin (23) und Kimo (21) verstehe er sich bestens. Daniil hat ein sehr gutes Zeugnis der dritten Klasse in der Tasche, in dem die Einser deutlich überwiegen. Mandy Kegel ist stolz auf die Erfolge ihres zehnjährigen Schützlings: "Wofür andere, die Deutsch als Zweitsprache erlernen, etwa drei Jahre brauchen, hat unser Daniil nur ein Jahr gebraucht." Die Zwei in Deutsch habe er ohne Nachteilsausgleich erhalten, der Kindern gewährt werde, die mit einer anderen Muttersprache aufgewachsen sind. Daniil hat nicht nur in der Grundschule schnell Anschluss gefunden, sondern auch beim FV Steinmauern, wo er in der E-Jugend spielt. Durch den Verein haben sich aber auch für Mandy Kegel zahlreiche neue Kontakte erschlossen: "Unsere beiden älteren Söhne Kevin und Kimo hat es immer mehr nach Rastatt gezogen. Für uns ist es etwas Neues, in einem Verein zu sein und sich dort einzubringen. Ich schätze das vertraute Miteinander mit den anderen Eltern sehr", erzählt sie. Und auch für die Hortbetreuung an der Grundschule gibt es ein Lob: "Es ist Wahnsinn, was da alles für die Kinder gemacht wird - auch während der Ferien", zeigt sie sich dankbar. Der zuständige Vormundschaftsrat in der Ukraine (vergleichbar mit dem Vormundschaftsgericht in Deutschland) hatte Anfang vergangenen Jahres einer Ausreise von Daniil zugestimmt, der Junge erhielt eine dreijährige Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland. Nach dem Tod seines Vaters musste n die Kegels jedoch Anfang August 2018 gemeinsam mit Daniil erneut vor den Vormundschaftsrat, der nun unerwartet die Vormundschaft für das Ehepaar ablehnte. "Daniils Großmutter hat daraufhin im Schnellverfahren das Sorgerecht für den Jungen für zwei Jahre erhalten", berichtet Mandy Kegel im BT-Gespräch. Beim Notar füllte die Oma eine offizielle Einverständniserklärung aus, dass Daniil mit seinen Pflegeeltern wieder zurück nach Deutschland darf. Doch die Beamten an der Grenze akzeptierten dieses Schreiben nicht. "Es war ein langes Hin und Her mit vielen Telefonaten, sogar die deutsche Botschaft haben sie kontaktiert", berichtet Mandy Kegel. Es half alles nichts, sie mussten schließlich umdrehen und den Jungen zu seinen Großeltern zurückfahren. "Ein Grenzbeamter gab uns noch den Tipp, dass die Großmutter mit Daniil nach Deutschland fliegen soll und ohne wieder zurück. Das hat dann auch funktioniert", erzählt die Sonderpädagogin, die an der Pestalozzi-Schule unterrichtet. Nach rund drei Wochen war Daniil zwar wieder bei seiner neuen Familie in Steinmauern, doch dieses Erlebnis, unerwartet zurückgelassen zu werden, habe bei dem Jungen bis heute Spuren hinterlassen, verdeutlicht Mandy Kegel. Damit Daniil auf Dauer in Deutschland bleiben kann, möchten ihn die Kegels adoptieren. Die erforderlichen Papiere wurden in Zusammenarbeit mit der Adoptionsstelle im Landratsamt ausgefüllt und liegen nun dem Familiengericht Karlsruhe zur Bewilligung vor. "Wir hoffen, dass alles klappt, damit wir dieses Thema abschließen können", so Kegel.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben