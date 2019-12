Aufarbeitung der Schäden

(dpa) - Die NFL feiert Geburtstag. In der Football-Profiliga steht die 100. Saison auf dem Programm. Den Saisonauftakt in der Nacht zum Freitag machen die Chicago Bears und die Green Bay Packers. Außer Mark Nzeocha werden die deutschen Spieler Zuschauer sein (Foto: AP). » - Mehr

(red) - Rund 60 Teilnehmer der Fledermaus-Exkursion im Rahmen des städtischen Umweltdiploms in der Schlossberghalle in Neusatz bilden einen Kreis. Philipp übt die Technik des Echolots, mit der Fledermäuse nachts auf Insektenfang gehen (Foto: Stadt Bühl). » - Mehr

Berlin