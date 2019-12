Eine Institution wird bald Geschichte sein Durmersheim (HH) - Er empfindet sein Geschäft als eine Art von Institution in und für Durmersheim. Nicht nur deshalb fällt es Peter Kässinger schwer, die fast hundertjährige Geschichte des Familienunternehmens zu beenden. "Kässinger" in der Hauptstraße in Durmersheim ist ein Begriff über die Ortsgrenzen hinaus. Bald wird er verschwunden sein. Der Laden schließt für immer. Der seit vergangener Woche in den Schaufenstern plakatierte "Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe" dauert voraussichtlich bis Ende September.



Schreibwaren, Spielsachen und Bücher werden immer weniger in Fachgeschäften wie "Kässinger" gekauft. Auch mit Damenmode, der dritten Sparte des Sortiments, waren keine auskömmlichen Umsätze mehr zu erzielen. Die Entwicklung hat Kässinger zufolge verschiedene Auslöser. Internet und Online-Versender seien eine Erklärung, die Konkurrenz in wichtigen Segmenten durch Supermärkte, Discounter und Drogerieketten eine weitere. Rückgänge der Kundenfrequenz seien aber auch nach Schließungen anderer Geschäfte in der Nachbarschaft spürbar geworden. Der Wegzug des Lebensmittelmarkts Huck vor 18 Jahren hatte noch verträgliche Auswirkungen. Als die Marien-Apotheke aufgegeben wurde und die Metzgerei Flasack ihren Betrieb einstellte, verstärkte sich der Trend. Die Laufkundschaft versiegte zusehends. Weitere Faktoren waren die Auslagerung der B 36, der Umbau der Hauptstraße und lange Baustellenzeiten. Vor einigen Wochen machte ein Obst- und Gemüseladen in der Poststraße dicht, das Küchen-Forum in der Hauptstraße hat ebenfalls "Räumungsverkauf" annonciert. Kässinger gehört zu den wenigen noch existierenden Durmersheimer Einzelhandelsbetrieben, deren Wurzeln sich über mehrere Generationen zurückverfolgen lassen. Zu Beginn war die Firma tatsächlich im wahrsten Sinne eine Institution. Albert Kässinger, der Großvater von Peter Kässinger, war Buchbinder und Drucker. Er heiratete Emma Ganz, die unter anderem als "Kellnermeisterin" im Hotel Stephanie in Baden-Baden ihren Geschäftssinn schärfte. Jedenfalls belegen Dokumenten, die Enkel Peter in alten Unterlagen gefunden hat, reiche Berufserfahrungen beider Eheleute. Großvater Kässinger gründete um 1920 eine Druckerei und brachte später den "Hardt-Anzeiger" heraus, ein Vorläufer des heutigen amtlichen Mittelungsblatts der Gemeinde. Die Publikation hatte Zeitungscharakter, war gefüllt mit Anzeigen und Nachrichten. Kässinger betätigte sich auch als Buchverleger. Viele Jahresangaben zur Firmengeschichte sind nur ungefähr zu bestimmen. Wann das Geschäftshaus in der Hauptstraße erbaut wurde, weiß man aber genau: Auf der Fassade prangt die Jahreszahl 1925. Der Einzelhandel, für den das Ladengeschäft in erster Linie gedacht war, entsprang vermutlich einer Initiative von Emma Kässinger. Auf einem alten Vermerk zum Warensortiment werden "Papierwaren" genannt, die wohl als Nebenzweig der Druckerei feilgeboten wurden. Unter dem Begriff "Schreibwaren" ist diese Sparte über alle Zeiten hinweg ein Standbein geblieben. Für Umtrieb im Laden sorgte ebenso der Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften, mit dem gewissermaßen an die eigene Tradition als Presseorgan angeknüpft wurde. Für den Geschäftserfolg bedeutsam waren Kurzwaren und Stoffe. Neben Damenmoden wurde auch Herrenbekleidung geführt, Spielwaren rundeten die Angebotspalette ab. Jahrzehntelang waren die Kässingers eine feste Größe auf den Bickesheimer Jahrmärkten. Bei Wallfahrten waren sie mit einem Verkaufsstand für Devotionalien präsent. Die zweite Generation der Unternehmerfamilie verkörperte Albert Kässinger junior, der mit seiner Ehefrau Gertrud, geborene Flasack, in den 1990er Jahren das Spektrum auf den Buchhandel ausdehnte, anfangs mit einem separaten Laden auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ihr Sohn Peter erlernte das Kaufmannsgewerbe, übte seinem Beruf aber in Karlsruhe aus, bis er 2002 den Familienbetrieb übernahm. Die Aufgaben teilte er sich in dritter Generation mit der aus Ötigheim stammenden Ehefrau Sigrid. Kennengelernt hatte er sie, als sie bei seinen Eltern ihre Einzelhandelslehre begann. Später leitete Sigrid Kässinger viele Jahre eine Filiale in Loffenau. Die Niederlassung im Murgtal war nicht der einzige Ausflug in der Firmenhistorie. Eine kurze Epoche spielt in Hagenau. Emma Kässinger unterhielt in dem elsässischen Städtchen ein Textilgeschäft, das unter dem Ursprungsnamen Lemmel bis vor fünf Jahren noch existierte. In Durmersheim hingegen wird Kässinger als Geschäftsadresse verschwinden und damit ein Stück Ortsgeschichte. Das Gebäude in der Hauptstraße ist verkauft, die Ladenräume sollen nach dem Räumungsverkauf vermietet werden.

