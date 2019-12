Dönergott mit Hallebadkapp Von Hans-Joachim Of



Rastatt - In der ausverkauften Badner Halle Rastatt hat der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan zum Start seiner kleinen "Intensiv"-Tour, die ihn am 10. November auch ins Kurhaus nach Baden-Baden führt, alle Register und seine verzückten Fans in den Bann gezogen. Am Ende gibt es stehende Ovationen für den 43-jährigen Bühnenkünstler, der sich einmal mehr als wortgewandte, gestenreiche und sympathische "Rampensau" präsentiert und bei seinem "Best- Of"-Programm besonders dann punktet, wenn er in die Rolle verschiedener Charaktere schlüpft, von "Hasan, dem tanzende Dönergott" bis Hausmeister Mompfred. "So gelacht habe ich schon lange nicht mehr", sagt eine fünfköpfige Besuchergruppe aus Kuppenheim am Ende eines über zweieinhalbstündigen Frontalangriffs auf die Lachmuskeln. - In der ausverkauften Badner Halle Rastatt hat der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan zum Start seiner kleinen "Intensiv"-Tour, die ihn am 10. November auch ins Kurhaus nach Baden-Baden führt, alle Register und seine verzückten Fans in den Bann gezogen. Am Ende gibt es stehende Ovationen für den 43-jährigen Bühnenkünstler, der sich einmal mehr als wortgewandte, gestenreiche und sympathische "Rampensau" präsentiert und bei seinem "Best- Of"-Programm besonders dann punktet, wenn er in die Rolle verschiedener Charaktere schlüpft, von "Hasan, dem tanzende Dönergott" bis Hausmeister Mompfred. "So gelacht habe ich schon lange nicht mehr", sagt eine fünfköpfige Besuchergruppe aus Kuppenheim am Ende eines über zweieinhalbstündigen Frontalangriffs auf die Lachmuskeln. Als ein Besucher nach der bereits begonnenen Show nach vorne zu seinem Platz eilt, fragt ihn Ceylan nach dessen Namen und bekommt zur Antwort: "Sag i net!". Bis zum guten Schluss wird der anonyme Gast zur Freude der Comedy-Fans mit "Herr Sag-i-net" angesprochen. Überhaupt: Die erste Reihe lebt gefährlich, besonders wenn der Spaßmacher feucht ins Mikrofon prustet und grinst: "Ganz vorne sind nicht immer die besten Plätze". Der Saal lacht sich schlapp, und Ceylan kommentiert freudig: "Rastatt rastet aus!". Köstlich ist er in der Rolle als Papst "Polen Paul", der sich im Urlaub nach einem "Mini-Strand" erkundigt oder als Parodist von Helmut Kohl, Marcel Reich-Ranicki und Boris Becker. Sein Rap-Song "Weißt du was ich hab' - ich habe ä echte, konkrete Hallebadkapp" wird zum Schenkelklopfer, und auch Hausmeister "Mompfred Bockenauer" mit der Pumpewasserzang lässt das Herz hüpfen. "Harald", der Mann mit einem "Intelligenz-Koeffizient" von 26, wartet mit hanebüchenen Storys auf, und das Publikum kugelt sich auch wegen der grandiosen Mimik und Gestik, mit der Ceylan seine Geschichten ("Des isch wirklich wohr"- doch Münchhausen lässt grüßen) unterstreicht. Das Kopfkino schlägt Purzelbäume. Tolle, pointierte Wortspiele im Stile Willy Astors lassen offene Kinnladen zurück, und der Superheld "Donnergott Thor" erlebt seine Weltpremiere. Wahnsinn: Die "Selbsthilfegruppe der anonymen Choleriker" mit den Hauptdarstellern Putin, Erdogan, Trump und Kim Yong Un, zu denen sich später sogar noch Hitler gesellt. Auf der Zielgeraden wird es rockig, und der seit 21 Jahren auf der Bühne stehende Kurpfälzer, der zwischendurch auch immer wieder von seinen ersten Auftritten vor kleinem Publikum erzählt, schlüpft in die Rolle als "Engel", die er zuletzt bei der TV-Serie "Mask Singer" in hervorragender Art und Weise verkörperte. Letztlich erleben die tanzenden und hüpfenden Rastatter "Fischer-Chöre" ein furioses "Atemlos"- Heavy-Metal-Finale, und Ceylan verrät, dass er dieses Stück zusammen mit "der schönen Helene" demnächst live performen wird. Vielleicht trägt der vielfach mit Preisen ausgezeichnete Mannheimer "Türkebub" sogar ein bisschen zur Weltverbesserung bei. Der Komiker mit deutscher Mutter und türkischem Vater fungiert als humoristische Integrationsfigur, und alle bekommen ihr Fett weg.

