Profundes Wissen über Naschwerk Durmersheim (manu) - "Dass es diesen Beruf gibt, wusste ich zunächst nicht", sagt Belinda Tiroli über ihren erklärten Traumjob. Sie ist Konditoreifachverkäuferin, schloss im Juli ihre Gesellenprüfung als Beste der Konditoreninnung Südbaden sowie der Handwerkskammer Karlsruhe ab und qualifizierte sich für die Teilnahme am Landesentscheid am 12. Oktober in Rottweil.



Die 23-Jährige stammt aus Langensteinbach. Private Gründe führten sie nach Mittelbaden, wo sie auf ein Stellenangebot der Durmersheimer Konditorei Café "Post" stieß. Gesucht war Verstärkung für die besucherstarken Sonntage. Nach wenigen Einsätzen im Wochenendtrubel erkannte Tiroli ihre Berufung. Sie brach ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement in Ettlingen ab und startete in Durmersheim neu durch. "Im Vergleich zum Büro, wo ich jeden Tag dieselben Kollegen sah, mag ich hier die sehr vielseitigen Kundenkontakte", erklärt Tiroli im BT-Gespräch. Sie steht an vorderster Front, um die Klientel mit ihren individuellen Ansprüchen und Vorlieben fachkundig zu beraten. Die Produkte im "Café Post" von Brot, Brötchen, süßen Stückchen über Eis, Schokolade, Pralinen bis hin zu rund 40 unterschiedlichen, saisonal variierenden Kuchen und Torten kennt die junge Frau in- und auswendig. Mit diesem Fachwissen gerüstet, gibt sie umfassende Auskunft über Inhaltsstoffe und Verarbeitung der Produkte. "Man muss das, was man den Kunden anbietet, nicht nur kennen, sondern selbst auch mögen, ansonsten kann man nicht wirklich gut beraten", erläutert Konditormeister Christoph Schlick. Bei der 23-Jährigen treffe die unbedingt notwendige "Liebe zum Produkt" zu, sagt der Chef. Zu Stoßzeiten ist im Durmersheimer Café "Post" recht viel los. "Ich liebe es, wenn es ordentlich rund geht", strahlt Tiroli bei dieser Aussage. Stressmomente sehe sie als eine Herausforderung, die sie nach eigenem Bekunden gern bewältige. Bei der technischen Abschlussprüfung waren neben einem beratenden Verkaufsgespräch noch andere Talente gefragt. Acht Stunden Zeit hatte Tiroli, um einen Frühstückstisch ansprechend auszustaffieren und die Leckereien für einen erfolgreichen Start in den Tag zu präsentieren sowie ein Schaufenster zu dekorieren. Zu Letzterem gehörten unter anderem die kalligrafische Gestaltung von Preisschildern, die geometrisch präzise Ausrichtung von Teegebäckplatten, das Stanniolieren von Präsenten und die Herstellung von Dekoschleifen in drei verschiedenen Materialien und Bindetechniken. "Das Verpacken von Hohlkörpern ist nicht ohne", weiß Tiroli. Immer steht das Produkt im Fokus, aber Folienfaltung und glatte Flächen müssen akkurat und optisch tipptopp sein. "Bei Schokolade dürfen keine Spuren und Flecken auf der Folie sichtbar sein". Wieder eine Herausforderung, der sich Tiroli gern stellt, denn: "Am liebsten verpacke ich Bruchschokolade und Pralinen". Beim Landesentscheid wird die Aufgabenstellung identisch mit der Abschlussprüfung sein. Ihr Schaufenster wird Belinda Tiroli dann mit einigen Abwandlungen erneut zeigen. "Ich feile noch an Kleinigkeiten", berichtet sie über die Vorbereitung. Erhält Tiroli auf Landesebene eine gute Bewertungsnote, würde im kommenden Jahr der Bundesentscheid locken.

