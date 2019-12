Genialer Camper mit viel Geschichte









Der Liebhaber schöner alter Autos, im Hauptberuf Archivar das Landkreises Rastatt, legt bei der Restaurierung gerne selbst Hand an. Mit seinem Dyna Veritas, ein Cabriolet das wohl 1951 in Muggensturm gebaut wurde, und seinem Brezel-Käfer hat er es sogar schon in eine Fernsehsendung mit Horst Lichter geschafft. Doch vor dem ersten Handgriff steht üblicherweise erst mal jede Menge Recherchearbeit an - eine Spurensuche, mit der sich der Kreisarchivar bestens auskennt.

Trotzdem wurmt es Walter, dass er über die ersten 200 000 Kilometer, die der Bus auf dem Tacho hat, nichts Genaues herausfinden konnte. Die folgenden rund 300 000 Kilometer sind dafür umso besser dokumentiert. Sie führten zum Beispiel durch Indien, durch den Iran, nach Afghanistan und Marokko, durch die Sahara und zu den Lofoten. Von den meisten Reisen gibt es Fotos, von einigen sogar Filmaufnahmen. Walter geht davon aus, dass sein Bulli einer von zweien ist, die nachweislich in Indien waren und heute noch existieren. Aus heutiger Sicht zwar kein ausgesprochenes Luxus-Wohnmobil, sorgte der spezielle Ausbau des taubenblauen Busses aber dafür, dass es den Reisenden an kaum etwas wirklich mangelte. Die Ausstattung ist für Martin Walter schlichtweg "genial". 1956 wurde der Bus bei Magirus in Ulm umgebaut, eine Firma, die damals unter anderem Feuerwehrgeräte, Omnibusse und Lastwagen herstellte. Regie führte bei diesem Umbau ein Ingenieur namens Josef Ströhle, an dessen Bruder, der VW-Händler Ernst Ströhle, der T1 zuvor ausgeliefert worden war. Der Fahrzeugbauer Westfalia bot Boxen aus Holz an, mit denen der VW-Bus campingtauglich gemacht werden konnte. "Aber das ist kein Vergleich zu diesem extrem aufwendigen und multifunktionalen Ausbau", sagt Walter. Kochen, Essen, Waschen, Schlafen: Für alle Alltagslagen gibt es im Bus spezielle Vorrichtungen. Jeder Millimeter ist ausgenutzt. So finden sich überall Stauklappen, die auch nach der langen Zeit noch perfekt schließen. Große Augen machen die Kenner angesichts der drehbaren Fahrersitzbank, die mit wenigen Handgriffen gewendet wird, sodass man sich zu Tisch begeben kann. Schnell aufgeklappt ist auch die Hochdachkonstruktion mit eingebautem Fliegengitter, die ein aufrechtes Stehen im Fahrzeug erlaubt - zumindest bis zu einer Körperlänge von 1,75 Metern: Eine Spezialanfertigung, für die das Dach des Busses aufgesägt werden musste. Ähnliche Maße hat das Bett für zwei Personen. Auf engstem Raum ermöglichten die Konstrukteure einen Komfort wie sonst nur in einem durchmöblierten Hotelzimmer. Geradezu genial ist der Möbeleinbau im Heck mit zweiflammigem Gasherd und der gesamten ausziehbaren Bettkonstruktion mit Matratzen und Bettzeug.

"Alles ist stabil gebaut und bis ins letzte Detail durchdacht", ist Walter begeistert von diesem Stück "deutscher Wertarbeit". Ins Grübeln kommt er bei der Frage, warum man sich diese Mühe machte. Immerhin stecken 600 bis 800 Stunden Arbeit drin, überschlägt er. Die Planung noch nicht einmal mitgerechnet. Der Gedanke kommt auf, ob hier womöglich ein Prototyp zur Serienreife gebracht werden sollte. "Doch bei der Qualität wäre das Endprodukt wahrscheinlich in den 50ern unbezahlbar gewesen", so Walter.

Die folgenden zehn Jahre im Leben des Bullis liegen im Dunkeln. 1966 erwarb eine Clique junger Leute den Bus für 500 Mark. Einer davon war Werner Frey, der Martin Walter viel über seine Erlebnisse mit dem Camper erzählt hat. 1984 verkaufte er ihn weiter, später stand er jahrelang auf einem Gartengrundstück. Zum Glück kam nicht irgendwann ein Schrotthändler vorbei, sondern ein Autoenthusiast wie Martin Walter, der eine Restaurierung im Visier hat - sich zuvor aber noch um seine anderen Oldtimer kümmern will.