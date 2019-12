22 Wettbewerbe

Durmersheim - Pferde waren nicht die einzigen Vierbeiner, die am Wochenende beim diesjährigen Turnier des Reit- und Fahrvereins Durmersheim (RFV) im Parcours auftraten. Am Sonntag machten bei der Veranstaltung zum ersten Mal Hunde mit. "Jump and Dog" war der Spaß betitelt. An den Start gingen Doppelpaare, zuerst Reiterin mit Pferd, dann Halterin und Hund.





Die großen Tiere wurden in sanftem Galopp über Hürden gelenkt, den kleinen wurden kleinere Aufgaben abverlangt. Es sei für Teilnehmerinnen wie Zuschauer ein schönes Vergnügen gewesen, stellten Barbara Ganz, Pressewartin des RFV, und die stellvertretende Vorsitzende Ingrid Keasling eine Fortsetzung im nächsten Jahr in Aussicht.

Eher Nebensache war die Zeit- und Punktewertung, für die offiziell nur die Pferdestrecke erfasst wurde. Den ersten Platz errang Saskia Klein aus Karlsbad auf "Fides et Fortis". Zweite wurde Ute Goldschmidt vom gastgebenden RFV mit "Fatma", den dritten Platz belegte ihre Vereinskameradin Jeannine Weiss auf "Change your Feeling". Die beiden Durmersheimer Reiterinnen waren die erfolgreichsten aus den Gastgeberreihen. Sie erreichten mit ihren Pferden auch im Fackelspringen vordere Plätze, Weiss wurde Zweite, Goldschmidt Dritte. Den Sieg trug Noe Schwieger von den Pferdefreunden Malsch auf "Chambalaia" davon.

Der nach Anforderungen der Klasse A durchgeführte Wettbewerb, der am Samstag nach Einbruch der Nacht über einen nur mit Fackeln beleuchteten Parcours führte, hat sich seit seiner Premiere vor etlichen Jahren als publikumsträchtige Besonderheit etabliert. Dem Ritt im Dunkeln folgte eine Party mit Country-Band.

Regenwetter





als kleiner Dämpfer



Eine ungewohnte Begleiterscheinung des Turnierprogramms war dieses Jahr das schon ziemlich herbstliche Wetter mit recht ergiebigem Regen am Sonntag. "Mir tun vor allem meine Mädels leid", bedauerte RFV-Vorsitzende Susanne Goldschmidt, dass der große Arbeitseinsatz, den vor allem die Reiterinnen des Vereins in die Vorbereitungen der Veranstaltung gesteckt hätten, nicht mit Sonnenschein belohnt wurde.

Pensum und Zeitplan der Prüfungen konnten dennoch wie vorgesehen eingehalten werden, wenn auch mit leichten Abstrichen, wie etwa dem Verzicht auf die Siegerrunde beim abschließenden M-Springen am Sonntagabend. Es siegte Matthias Rihm mit "Stella" vom RFV Fautenbach vor Konkurrenten aus Graben-Neudorf und Willstätt. Rihm gewann ebenso ein Zeitspringen der Klasse M.

Auch wenn diesmal "der Wettergott nicht hold gewesen" sei, so habe es dennoch wieder "Riesenspaß" gemacht, verabschiedete sich Parcours-Sprecher Volker Wurzbacher von Durmersheim, wo dank kompetenter Helfer wieder alles wunderbar geklappt habe.

Insgesamt fanden an drei Turniertagen 22 Spring-, Dressur- und Reitwettbewerbe statt. Zu den erfolgreichsten Teilnehmerinnen aus dem mittelbadischen Raum zählten Noe Schwieger von den Pferdefreunden Malsch und Katja Kolbe vom Reitverein Ötigheim. Schwieger gewann außer dem Fackelspringen eine L-Stilspringprüfung und wurde in einem A-Springen Zweite. Kolbe siegte mit "Chili Jumper" in einem L-Springen und gelangte in einer Springpferdeprüfung L mit steigenden Anforderungen auf den zweiten Platz hinter Jens Herhalt aus Zeiskam mit "Carmina".

In einem Dressurwettbewerb holte sich Saskia Vogel vom RFV Durmersheim mit "Veikko" den ersten Platz. Rona Karaca von der Turniersportgemeinschaft Durmersheim wurde in einer L-Dressur mit "Rock of Romace" Dritte. Stephanie Wippich vom Reitverein Ötigheim sicherte sich mit "Pablo" den zweiten Platz in einem Stilspringen.

Die letztgenannten Kategorien gehörten zu den Nachwuchs-Wettbewerben, bei denen der gastgebende Reit- und Fahrverein Durmersheim zahlreich vertreten war. Gut platzierte Teilnehmerinnen aus seinen Reihen waren außer bereits Genannten: Nayla Bachmann, Lisa Dreixler, Selina Hartig, Noelle Jung, Federica Köpplin Julia Krafemann, Kim Krody, Lisa Luckau, Fabienne Schorpp, Saskia Vogel und Alina Wetzl.