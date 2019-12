Endspurt in der

(mig) - Nur noch bis Ende Oktober gibt es bei der traditionsreichen Bäckerei Lott in der Kirchstraße in Achern vegetarische Burger und handgemachte Backwaren.Manfred und Elisabeth Lott müssen den Betrieb aus gesundheitlichen Gründen aufgeben (Foto: Gabriel). » - Mehr



Leidenschaftlich für Europa Baden-Baden (co) - Der letzte "Pulse of Europe" auf der Fieserbrücke vor der Europawahl am kommenden Sonntag war ein flammender Appell für Europa und gegen Rechtspopulismus, getragen von zahlreichen Bürgern der Stadt. "Wir brauchen ein starkes Europa", sagte ein Redner (Foto: co). » - Mehr