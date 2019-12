Wohnheim heißt jetzt nach Irene Dekorsy

Bereits zwei Jahre später wurde sie als Kassiererin in den Vorstand gewählt. Aufgrund ihres großen Engagements bis zu ihrem Tod 2017 wurde am Montag das im August 2015 bezogene Wohnheim der Lebenshilfe in Bischweier nach ihr benannt.

Damit sollen ihr untrennbar mit der Lebenshilfe verbundenes Leben und ihr unermüdliches Wirken zum Wohle der Menschen mit Behinderungen, deren Angehörigen und Freunden gewürdigt werden, wie der Vorsitzende der Lebenshilfe, Hasso Schmidt-Schmiedebach, betonte. Es sei Irene Dekorsy immer ein wichtiges Anliegen gewesen, würdige Lebensräume für Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen zu schaffen, die es zum Zeitpunkt ihres Eintritts so gut wie nicht gab.

Ihre erste Aktivität war 1974 die Organisation des Lebenshilfe-Basars, den sie Jahrzehnte maßgeblich betreute. 1977 wurde sie in den Vorstand der Lebenshilfe Kreisvereinigung Rastatt/Murgtal gewählt und war bis zu ihrem Tod in verschiedenen Ausschüssen des Landesverbands für den Bereich Eltern und Wohnen tätig.

Im 1979 eröffneten Schulkindergarten war sie zunächst als Aushilfe und ab 1980 als Angestellte in der Verwaltung tätig. Daneben leitete sie sehr engagiert, wie Schmidt-Schmiedebach betonte, eine Sportgruppe für Menschen mit Behinderungen. Auch die Einrichtung des langzeit-intensiv-betreuten Wohnens 2012 im Richard-Kunze-Haus in Niederbühl kam laut Schmidt-Schmiedebach durch ihre drängende Initiative zustande.

Die 25 Bewohner des Irene-Dekorsy-Hauses in Bischweier können seit der Fertigstellung jeweils in einem Einzelzimmer in drei untereinander verbundenen Wohneinheiten das Leben genießen, so wie es Irene Dekorsy immer allen Betroffenen gewünscht hat. Sie sollen trotz ihrer unterschiedlichen Einschränkungen am Leben teilhaben können und von der Gesellschaft so wie sie sind akzeptiert werden, hieß es bei der Veranstaltung.