Frauenhaus platzt aus allen Nähten

Allein die Zahlen der Jahre 2017 und 2018 untermauern, dass das Haus mit seinen zehn Zimmern und 20 Betten mehr denn je notwendig ist. Mit jeweils 102 Prozent sah man sich sogar zu einer Überbelegung gezwungen. 63 Frauen und 81 Kinder suchten im vergangenen Jahr in der Einrichtung Schutz vor häuslicher Gewalt. Der Bedarf, übrigens nicht nur in Mittelbaden, war so groß, dass Einrichtungsleiterin Barbara Schmitz sogar 50 hilfesuchende Frauen abweisen oder an andere Häuser vermitteln musste. Seit Bestehen des Frauenhauses wurden in den 25 Jahren 1 886 Frauen und 2 278 Kinder betreut.

Brigitte Schäuble ist froh, dass die Einrichtung etabliert ist. Männliche Stimmen wie vor 25 Jahren, die meinten, ein Frauenhaus sei in Mittelbaden nicht notwendig, gehören längst der Vergangenheit an - anders als in anderen Teilen Deutschlands, wie die Vorsitzenden schon besorgt feststellen musste.

Häusliche Gewalt - übrigens in allen Schichten, wie die Verantwortlichen betonen - bleibt ein Problem. Daran ändert auch ein Gewaltschutzgesetz mit Möglichkeiten des Platzverweises oder Näherungsverbots gegen gewalttätige Männer nichts, wie Barbara Schmitz feststellt. Einerseits registriert die Einrichtungsleiterin, dass immer mehr Frauen ihre Rechte kennen. Andererseits: "Der Hilfebedarf wird größer", sagt Schmitz. So wie die Gesellschaft immer komplexer wird, so vielschichtiger erscheinen die Probleme. Viele der Hilfesuchenden - die meisten zwischen Mitte 20 und Mitte 30 - fliehen nicht nur vor der häuslichen Gewalt. Ihre Situation ist oft auch von Isolation und Abhängigkeit vom Ehemann geprägt, die ihnen viele Erfahrungen vorenthält. Und so müssen die sieben Mitarbeiterinnen im Frauenhaus - verteilt auf 3,8 Stellen - an zahlreichen "Baustellen" ansetzen: etwa bei Problemen mit der Psyche, in der Erziehung oder in der Hauswirtschaft.

Aus Sicht von Barbara Schmitz ist es bemerkenswert, dass immer mehr Frauen die Eigeninitiative ergreifen, um Schutz im Frauenhaus zu suchen, anstatt von Beratungsstellen oder der Polizei vermittelt zu werden. Außerdem entschließen sich zunehmend Frauen, ihren gewalttätigen Partner anzuzeigen.

Neben dem hohen bürokratischen Aufwand ("zu uns kommen kaum Frauen mit einem Ordner") beschäftigen den Trägerverein aktuell vor allem zwei Probleme: Zunehmend wird es schwieriger, die Anonymität des Hauses zu gewährleisten - sei es wegen der Handy-Ortung, der Anmeldung von Kindern in Kindergarten und Schule oder wegen Auflagen im Bundesmeldegesetz, die Vereinsvertreter unlängst im Innenministerium thematisierten. Außerdem bereitet der Wohnungsmarkt Sorge. Die Zahl der Frauen, die länger als ein halbes Jahr im Frauenhaus leben müssen, steigt kontinuierlich. Würden die Betroffenen eine feste Bleibe finden, "könnten wir deutlich mehr Frauen helfen", sagt Brigitte Schäuble, die betont, dass man ohne Spenden einige Angebote - und auch eine halbe Stelle, die nicht von den Sozialämtern finanziert wird - nicht aufrechterhalten könnte. Dazu zählen unter anderem das Jungsprojekt, das Präventionsprojekt "Herzklopfen" in Schulen, ein hauswirtschaftliches Kompetenztraining sowie ein Kunstprojekt, das den Festakt zum 25-Jahr-Jubiläum am Freitag, 11. Oktober, 16 Uhr, im Landratsamt prägen wird. Die Festrede wird Regierungspräsidentin Sylvia Felder halten; anschließend wird die Ausstellung "Licht und Schatten II" mit Kunstwerken aus der Projektgruppe des Frauenhauses eröffnet.