Keine Raumnot befürchtet

Wenig Betrieb auf "Europ"-Baustelle Baden-Baden (hez) - Was ist los auf der Großbaustelle des Europäischen Hofs? Derzeit herrscht dort nur wenig Betrieb an Arbeitskräften. Einst waren 180 Arbeiter angekündigt worden. Ist das Projekt in Schwierigkeiten? Das BT hat beim Bauherrn und zuständigen PR-Büro nachgefragt (Foto: sre).

Radunfall: Polizei bittet um Mithilfe Gaggenau (red) - Ein Radfahrer hat am Montagabend in Bad Rotenfels eine Radlerin überholen wollen. Dabei stürzte der Mann. Zunächst verzichteten die Beiden darauf, Daten auszutauschen. Doch jetzt bittet die Polizei die Radlerin sowie weitere Zeugen, sich zu melden (Symbolfoto: dpa).

Als Gaggenau verwüstet wurde Gaggenau (red) - "Heute bin ich 89 Jahre alt, habe drei Kinder, sechs Enkel, zehn Urenkel. Ich wünsche mir, dass dies alles nicht vergessen wird", sagt Maritta Herrmann. Sie berichtet vom 10. September 1944, jenem Sonntag, als Gaggenau zum ersten Mal im Bombenhagel unterging (Foto: Senger).