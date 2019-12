Kronospan will Produktionsanlagen zurückbauen

Von Markus Koch Bischweier - Seit Anfang 2011 ruht die Spanplattenproduktion von Kronospan in Bischweier. Aufgrund von schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hatte der Konzern das Werk damals stillgelegt. In die Schlagzeilen geriet es, als das Unternehmen bekannt gab, dort künftig Altholz für die Spanplattenherstellung einsetzen zu wollen. Dagegen zog die Gemeinde Bischweier mit Erfolg vor Gericht. Nun hat Kronospan Ende August dem Regierungspräsidium Karlsruhe die Absicht mitgeteilt, dass die Produktionsanlage "nicht mehr in der ursprünglichen Konfiguration" betrieben werden soll.



"Dies bedeutet, dass die Herstellung von Spanplatten, die den größten Anteil der vorhandenen Anlage ausmacht, stillgelegt und teilweise rückgebaut werden soll. Lediglich die Beschichtung von Spanplatten in einer der bestehenden Hallen soll weiterhin am Standort Bischweier betrieben werden. Hierzu werden Rohspanplatten angeliefert, die entsprechend den Kundenvorgaben mit Dekorpapier beschichtet und auf Maß zugesägt werden", erläutert RP-Pressesprecherin Rosa Flaig auf Anfrage des Badischen Tagblatts. Die hierfür erforderlichen Pressen sowie eine mit Erdgas betriebene Feuerungsanlage zur Wärmeversorgung der Pressen sollen weiterhin betrieben werden. Ob die Teilstilllegung der erste Schritt zur vollständigen Stilllegung ist, entziehe sich der Kenntnis des Regierungspräsidiums, so Flaig. Auf einem Übersichtslageplan, der Bestandteil des Schreibens an das RP ist, stellt Kronospan farblich dar, in welchen Bereichen welche Arbeiten stattfinden: Die rot unterlegten Bereiche sollen komplett zurückgebaut werden (inklusive der Fundamente): Hacker, Sägespan- und Gebrauchtholzlagerung, Zerspanbereich und Nassspansilos, Spänetrockner und -sortierer sowie die Staubsilos. In den gelben Bereichen werden alle technischen Einrichtungen, Maschinen und Anlagen inklusive der Maschinenfundamente umfassend entfernt. An der Gebäudehülle wird nichts geändert. In den grünen Bereichen werden nur die Einrichtungsgegenstände entfernt. In den blau markierten Hallen sollen künftig Spanplatten beschichtet und zugesägt werden. "Mein Ziel ist es, dass das Spanplattenwerk abgebaut wird", macht der Bischweierer Bürgermeister Robert Wein unmissverständlich deutlich. Er habe in den vergangenen Jahren immer wieder Interessenten, die auf der Suche nach einem Gewerbestandort waren, an Kronospan vermittelt. Das Kronospan-Areal sei "verkehrlich erstklassig erschlossen, jedoch schwierig aufgrund der Nähe zur Wohnbebauung in Bischweier und Kuppenheim". Auf dem gegenüberliegenden, vier Hektar großen Gelände, auf dem Parkplätze und die Ruine des Sägewerks sind, hatte Kronospan einst Planungen für einen Technologie- und Gewerbepark vorgelegt. Im Juni hatte Wein nachgefragt, welche Pläne Kronospan mit dem Gelände hat: "Mir wurde mitgeteilt, dass noch keine Entscheidung bezüglich eines Verkaufs gefallen sei", erläutert der Rathauschef im BT-Gespräch. Da Kronospan eine sehr zurückhaltende Kommunikationspolitik betreibt, kam Wein auf die Idee, im Hinblick auf den zeitlichen Ablauf des Rückbaus beim Telekommunikationskonzern O2 anzurufen, der eine Mobilfunkanlage auf dem 92 Meter hohen Kronospan-Kamin hat. "Man hat mir dort am Montag gesagt, dass Kronospan den Vertrag zum Juni 2020 gekündigt hat und dass der Abbau des Kamins ab Februar 2020 beginnen soll", berichtet Wein. Er vermutet, dass die speziell für die Holzverarbeitung relevanten Bereiche zurückgebaut werden, um das Grundstück marktfähig zu machen. Im Hinblick auf Folgenutzungen des 20 Hektar großen Areals möchte der Bürgermeister die Einwohner frühzeitig und umfassend informieren, gegebenenfalls auch eine Bürgerbefragung in die Wege leiten. Wein zeigt sich erfreut über die geplante Teilstilllegung des Werks: "Ich habe in den vergangenen Jahren brutal viel Arbeit und Energie in das Thema gesteckt. Wenn der Kamin weg ist, dann wird gefeiert." Kronospan-Geschäftsführer Jörg Lippok, der für den Standort in Bischweier zuständig ist, nahm keine Stellung zu der schriftlichen Anfrage, was den Konzern dazu veranlasst hat, die Produktion von Spanplatten in Bischweier aufzugeben.

