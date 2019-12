Cacau zu Besuch, Cajon für Einsteiger und Comedy zum Auftakt

Rastatt



Migranten als Kulturmittler Rastatt (sl) - Mann könnte es als Integration 2.0 bezeichnen: Flüchtlinge, die schon etwas länger in Deutschland sind und einen Deutschkurs absolviert haben bilden die Integrationsbeauftragten im Landkreis zu Kulturmittlern aus. So soll Alltagswissen in die Communitys einsickern (Foto: sl). » Weitersagen (sl) - Mann könnte es als Integration 2.0 bezeichnen: Flüchtlinge, die schon etwas länger in Deutschland sind und einen Deutschkurs absolviert haben bilden die Integrationsbeauftragten im Landkreis zu Kulturmittlern aus. So soll Alltagswissen in die Communitys einsickern (Foto: sl). » - Mehr