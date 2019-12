Seligsprechung mit weltlichen Motiven





Markgraf Bernhard von Baden wird von badischen Katholiken als Seliger, als Schutzpatron Badens und der Erzdiözese Freiburg verehrt. Ähnliches gilt für die italienische Stadt Moncalieri, wo Bernhard am 15. Juli 1458 gestorben ist, der Überlieferung nach an der Pest. Heute ist Moncalieri die Partnerstadt Baden-Badens. Der Markgraf verzichtete auf seine Herrschaftsrechte und soll ein Vorbild an Frömmigkeit gewesen sein. Besonders die Armenfürsorge lag ihm am Herzen, zumindest der Legende nach. Sein genaues Geburtsjahr ist nicht überliefert, die meisten Quellen nennen 1428. Sicher ist aber sein Geburtsort, das Alte Schloss hoch über Baden-Baden.





Bernhards Seligsprechung allerdings wurde nicht im alten Stammsitz der Markgrafen an der Oos betrieben, sondern von der neuen Residenz in Rastatt aus. Der letzte Regent aus der katholischen Linie des Hauses Baden, Markgraf August Georg, erwirkte 1769 die Erhebung seines Urahnen zum Seligen und stiftete ihm zu Ehren und als Manifestation der katholischen Tradition des Hauses Baden den Bernhardusbrunnen in seiner Residenzstadt. Gerade noch rechtzeitig, denn zwei Jahre später starb der letzte Rastatter Markgraf, ohne einen männlichen Nachfolger zu hinterlassen.





Im Erbvertrag mit seinem Vetter Karl Friedrich von Baden-Durlach hatte er noch die Position der Katholiken in der Markgrafschaft sichergestellt. Denn ab sofort lebten sie unter einem evangelischen Landesherrn. Der selige Bernhard sollte zusätzlich, gleichsam als Ersatz für die katholischen Markgrafen, als Identifikationsfigur dienen. Auch Rastatts älteste Kirche, die heutige Bernharduskirche, ließ Markgraf August Georg noch rechtzeitig umbauen und dem seligen Bernhard weihen. In der Stadtkirche St. Alexander stiftete er den Bernhardusaltar.





Gut ein Jahr vor seinem Tod ließ August Georg das Bernhardfest in Rastatt noch einmal im vollen barocken Glanz feiern. Drei Tage dauerten die Festivitäten im Juli 1770. Die Mitglieder der Hofgesellschaft mussten in höchster Gala, also in ihren besten Kleidern erscheinen. Eine Prozession, ein Pontifikalamt, drei Festpredigten und ein Oratorium des Rastatter Hofkapellmeisters Joseph Schmittbaur bildeten die Höhepunkte. Nachzulesen ist das im Katalog zur Ausstellung über Bernhard im Generallandesarchiv Karlsruhe. Die sehenswerte Schau ist noch bis 22. November geöffnet.





Mit der Fertigung der Skulptur auf dem Bernhardusbrunnen hatte Markgraf August Georg den Karlsruher Hofbildhauer Ignaz Lengelacher beauftragt, von dem auch die Götterfiguren auf dem Vorplatz des Karlsruher Schlosses stammen. Vollendet wurde der Brunnen aber erst rund fünf Jahre nach dem Tod des Markgrafen 1776. Sein Porträt ist dennoch als Reliefmedaillon am Brunnensockel zu sehen.





Bernhards Grab in der Marienkirche von Moncalieri soll schon lange vor der Seligsprechung als Wallfahrtsort gedient haben. In der italienischen Stadt hatte sich Bernhard eher zufällig aufgehalten. Als reisender Diplomat des römisch -deutschen Kaisers befand er sich auf einer Werbetour für einen Kreuzzug gegen die Türken, die kurz zuvor Konstantinopel eingenommen hatten. Vielleicht gefiel Markgraf August Georg auch dieser Aspekt aus der Biografie seines Verwandten, denn sein eigener Vater Markgraf Ludwig Wilhelm war ja als "Türkenlouis" in die Geschichte eingegangen.





Die Tradition wurde hochgehalten: In Rastatt heißen heute der Kindergarten der Seelsorgeeinheit und das Bildungshaus (ehemals Konvikt) nach Bernhard. Die Baden-Badener Bernharduskirche wurde 1911 bis 1914 gebaut.





2011 stieß die Erzdiözese Freiburg unter dem damaligen Erzbischof Robert Zollitsch ein Heiligsprechungsverfahren in Rom für Bernhard von Baden an. Der Vatikan erkannte aber die angeblich durch ihn erwirkte Genesung einer kranken Nonne aus Kloster Lichtenthal nicht als Wunder an. Aus dem Seligen wird also bis auf Weiteres kein Heiliger.





Festgottesdienst in Kloster Lichtenthal



Gleichwohl findet am Montag, 16. September, um 18.30 Uhr in der Klosterkirche der Zisterzienserinnen in Lichtenthal ein Festgottesdienst mit Weihbischof Christian Würz und den Pfarrern Ralf Dickerhof aus Rastatt und Michael Teipel aus Baden-Baden statt. Rastatter, die an dem Gottesdienst mit anschließender Begegnung im Klosterhof teilnehmen wollen, können gegen eine Kostenbeteiligung von fünf Euro mit dem Bus zum Kloster fahren. Abfahrt: 17 Uhr vor Zwölf Apostel, 17.10 Uhr Heilig Kreuz, 17.20 Uhr Gemeindehaus St. Alexander (Murgstraße), 17.30 Uhr Herz Jesu (Stadionstraße).