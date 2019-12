Mehr Sicherheit für Radfahrer

Berlin



Studie: Altersarmut steigt Berlin (dpa/red) - Das Risiko, in Altersarmut zu rutschen, wird in den nächsten 20 Jahren wohl deutlich steigen. Das weist eine neue Studie aus - und das obwohl die Forscher positive Konjunkturdaten als Berechnungsbasis zugrunde gelegt haben (Symbolfoto: dpa).