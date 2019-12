Lückenschluss im nördlichen Landkreis

Bischweier

Neuer Name für Wohnheim Bischweier (hap) - Das Wohnheim der Lebenshilfe in Bischweier trägt ab sofort den Namen von Irene Dekorsy: Sie wird als Persönlichkeit beschrieben, die sich bis zu ihrem Tod 2017 als Mitglied der Lebenshilfe engagiert für die Belange behinderter Menschen eingesetzt hat (Foto: hap). » Weitersagen (hap) - Das Wohnheim der Lebenshilfe in Bischweier trägt ab sofort den Namen von Irene Dekorsy: Sie wird als Persönlichkeit beschrieben, die sich bis zu ihrem Tod 2017 als Mitglied der Lebenshilfe engagiert für die Belange behinderter Menschen eingesetzt hat (Foto: hap). » - Mehr

Bühl

Königlicher Glanz beim Festumzug Bühl (sie) - So viel königlicher Glanz war selten beim Umzug des Zwetschgenfests. Bei der 72. Auflage winkten nicht nur Zwetschgen- und Weinkönigin den Besuchern zu, sondern auch noch blaublütige Vertreterinnen für Bier, Spargel, Erdbeere und Destillate (Foto: bema). » Weitersagen (sie) - So viel königlicher Glanz war selten beim Umzug des Zwetschgenfests. Bei der 72. Auflage winkten nicht nur Zwetschgen- und Weinkönigin den Besuchern zu, sondern auch noch blaublütige Vertreterinnen für Bier, Spargel, Erdbeere und Destillate (Foto: bema). » - Mehr

Rastatt

Bürgerreise nach Woking Rastatt (red) - Der Austausch auf Vereinsebene stand im Fokus der Bürgerreise, die 31 Rastatter Bürger sowie Mitglieder des Gemeinderats in die englische Partnerstadt Woking führte. Die Stadtkapelle und die Bourne Concert Band streben nun eine Vereinspartnerschaft an (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Der Austausch auf Vereinsebene stand im Fokus der Bürgerreise, die 31 Rastatter Bürger sowie Mitglieder des Gemeinderats in die englische Partnerstadt Woking führte. Die Stadtkapelle und die Bourne Concert Band streben nun eine Vereinspartnerschaft an (Foto: pr). » - Mehr

Bühl

Lebenshilfe beim Umzug dabei Bühl (red) - Viele Menschen mit Behinderung aus der ganzen Region freuen sich bereits riesig auf den Festumzug beim 72. Bühler Zwetschgenfest, der am Sonntag, 8. September, um 14 Uhr startet. Dann sind sie mittendrin im Geschehen und begleiten den Festwagen der Lebenshilfe (Foto: privat). » Weitersagen (red) - Viele Menschen mit Behinderung aus der ganzen Region freuen sich bereits riesig auf den Festumzug beim 72. Bühler Zwetschgenfest, der am Sonntag, 8. September, um 14 Uhr startet. Dann sind sie mittendrin im Geschehen und begleiten den Festwagen der Lebenshilfe (Foto: privat). » - Mehr