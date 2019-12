Zeichnen und Malen mit Fäden

Rastatt - Mit einem poetischen Schlussakkord neigt sich die Ausstellungssaison des Kunstvereins Rastatt in der Pagodenburg ihrem Ende entgegen. Die zarten Foto-Installationen von Gisoo Kim hätten eigentlich schon im vergangenen Jahr im Gartenschlösschen gezeigt werden sollen. Wegen des bekannten Vandalismusproblems hatte man die Ausstellung aber abgesagt. Nun kann sie dank bruchsicherer Fenster doch stattfinden. Die Vernissage ist heute um 17 Uhr.



Natur und Landschaft sind die Themen der Künstlerin, die in Korea zur Welt kam und seit 1996 in Deutschland lebt. Sie studierte erst in Hamburg, dann an der Kunstakademie Düsseldorf. Heute wohnt sie in Essen. Der Ruf der Pagodenburg hat sich offenbar längst bis dorthin verbreitet, denn in diesen Räumen wollte Gisoo Kim längst einmal ausstellen. Und dies, obwohl sie das barocke Kleinod bis zum Aufbau ihrer Schau lediglich von Bildern kannte. Der Ausstellung gingen freilich akribische Planungen mit den Grundrissen der beiden Etagen voraus.

Und tatsächlich eignet sich die etwas verwinkelte Situation gerade im Obergeschoss - sonst keine einfache Sache für Künstler - ganz ausgezeichnet für die Arbeiten von Gisoo Kim. Jedenfalls gilt das für die dort gezeigte Serie mit dem Titel "Baumäste". Und genau dies ist zunächst auch auf den großformatigen Schwarz-Weiß-Fotografien zu sehen: Äste mit ihren zahlreichen Verzweigungen. Auf den zweiten Blick wird man gewahr, dass diese Äste auf raffinierte Weise konterkariert sind durch parallel und kreuzweise über die Bildfläche gespannte Stofffäden. Es handelt sich um handelsüblichen Nähgarn, mit dem die Künstlerin ihre Foto-Landschaften im Wortsinn vernäht. Das heiß, auch wenn zahlreiche Fotoabzüge in einem Objekt vereint sind, ist kein Klebstoff im Spiel. Die Fäden halten alles zusammen. Aber das Garn ist auch darstellerisches Mittel. Manchmal eher zeichnerisch wie bei den "Baumästen" oder bei "Mädchen im Garten". Dort zeichnet die Künstlerin mit ih ren Fäden eine fantastisch-traumhafte Botanik. Menschen kommen in ihren Arbeiten selten vor, und wenn eher schemenhaft. Die Figuren sind Beobachter der Natur, die den Blick des Betrachters lenken, keine eigenständigen Individuen.

Gisoo Kim kann mit den Fäden noch mehr: Den Gedanken der Impressionisten, mit Licht zu malen, greift sie in zwei im Erdgeschoss gezeigten Bildern auf. Es gelingt ihr, einen Park in flirrenden Sonnenschein zu tauchen und zugleich den Eindruck von im Wind bewegtem Blattwerk zu erzeugen. Die Hängung vor dem Fenster im Nischen-Kabinett unterstreicht den Effekt noch, besonders am späten Nachmittag, wenn die Sonne direkt hereinscheint und das Licht durch die zahllosen kleinen Löcher fällt, die die Nadel beim Einfädeln des Garns hinterlassen hat. Eine nähere Betrachtung sind gleich daneben die zu Schirmchen gebogenen Fotos wert. Auch sie werden nur durch Fäden in Form gehalten und sind wieder ein Beispiel für die zeichnerischen Möglichkeiten dieses ungewöhnlichen Kunstmediums.

Man kann die Arbeiten auch als dreidimensionale Installationen betrachten. Das sollte man wohl sogar, denn die Künstlerin ist ausgebildete Bildhauerin. Die übereinandergeschichteten Fotos und die Fadenstrukturen ergeben so mehrere Bildebenen.

Die sehenswerte Ausstellung läuft bis 6. Oktober. Geöffnet ist sie freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr.