Planungen für 'Winkelfeld' schreiten voran

Stadion-Neubau: KSC ruft Gericht an Karlsruhe (red) - Der Karlsruher SC hat Mitte August beim Landgericht Karlsruhe vier einstweilige Verfügungen gegen die Stadt Karlsruhe beantragt. Das teilte der Verein am Freitag mit. Es geht um mehrere strittige Punkte in Bezug auf den Stadion-Neubau (Foto: dpa).

Kronospan will zurückbauen Bischweier (mak) - Seit Anfang 2011 ruht die Spanplattenproduktion von Kronospan in Bischweier. Nun hat der Konzern dem Regierungspräsidium mitgeteilt, dass die Produktionsanlage zurückgebaut werden soll. Künftig werden Platten nur beschichtet und zugeschnitten (Foto: av/wiwa).

Fachstelle Sucht zieht in Innenstadt Rastatt (sawe) - Die Suche nach einem passenden Domizil hat sich länger hingezogen als gedacht: Die Fachstelle Sucht in Rastatt wird ihren Standort von der Lyzeumstraße 23 in die Kaiserstraße 20 verlegen. Der Umzug soll am 30. September über die Bühne gehen (Foto: sawe).

Bürger kämpfen für Bühlotbad Bühlertal (eh) - Das Bühlot-Bad sorgt für hohe emotionale Wogen. Dies zeigte am Montagabend eine Versammlung im Hotel "Grüner Baum", zu der eine Gruppe von "Stammschwimmern" eingeladen hatte. Mit 150 Personen war der Saal randvoll besetzt (Foto: Horcher).