Planungen für ´Winkelfeld´ schreiten voran

Rastatt

Schlussakkord in der Pagodenburg Rastatt (sl) - Mit einem poetischen Schlussakkord geht die Saison des Kunstvereins Rastatt in der Pagodenburg ihrem Ende entgegen. Die zarten Foto-Installationen von Gisoo Kim sind bis 6. Oktober zu sehen. In der Kombination von Foto und Nähgarn entstehen interessante Objekte (Foto: sl). » Weitersagen (sl) - Mit einem poetischen Schlussakkord geht die Saison des Kunstvereins Rastatt in der Pagodenburg ihrem Ende entgegen. Die zarten Foto-Installationen von Gisoo Kim sind bis 6. Oktober zu sehen. In der Kombination von Foto und Nähgarn entstehen interessante Objekte (Foto: sl). » - Mehr

Bischweier

Planungen schreiten voran Bischweier (mak) - Die Planungen zur Erschließung des Neubaugebiets "Winkelfeld" in Bischweier laufen auf Hochtouren. Städteplanerin Petra Schippalies brachte den Gemeinderat auf den aktuellen Planungsstand. Mit der Erschließung soll im Winter 2020 begonnen werden (Foto: mak). » Weitersagen (mak) - Die Planungen zur Erschließung des Neubaugebiets "Winkelfeld" in Bischweier laufen auf Hochtouren. Städteplanerin Petra Schippalies brachte den Gemeinderat auf den aktuellen Planungsstand. Mit der Erschließung soll im Winter 2020 begonnen werden (Foto: mak). » - Mehr

Forbach

50 Jahre Jugendfeuerwehr Forbach (red) - Seit 50 Jahren besteht die Jugendfeuerwehr in Forbach. Ein Anlass, der am Sonntag beim Gerätehaus gefeiert wird. Ende der 1960er Jahre erkannten die Verantwortlichen, dass die Mannschaft alterte und der Nachwuchs fehlte, dies führte zur Gründung (Foto: red). » Weitersagen (red) - Seit 50 Jahren besteht die Jugendfeuerwehr in Forbach. Ein Anlass, der am Sonntag beim Gerätehaus gefeiert wird. Ende der 1960er Jahre erkannten die Verantwortlichen, dass die Mannschaft alterte und der Nachwuchs fehlte, dies führte zur Gründung (Foto: red). » - Mehr

Karlsruhe

Stadion-Neubau: KSC ruft Gericht an Karlsruhe (red) - Der Karlsruher SC hat Mitte August beim Landgericht Karlsruhe vier einstweilige Verfügungen gegen die Stadt Karlsruhe beantragt. Das teilte der Verein am Freitag mit. Es geht um mehrere strittige Punkte in Bezug auf den Stadion-Neubau (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Der Karlsruher SC hat Mitte August beim Landgericht Karlsruhe vier einstweilige Verfügungen gegen die Stadt Karlsruhe beantragt. Das teilte der Verein am Freitag mit. Es geht um mehrere strittige Punkte in Bezug auf den Stadion-Neubau (Foto: dpa). » - Mehr