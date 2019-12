Steinmauern feiert "wie im siebten Himmel"

Stuttgart

Stuttgart

Bis zu 30 Grad am Sonntag Stuttgart (lsw) - Sonnige Aussichten fürs Wochenende: In den nächsten Tagen bleibt es trocken und sonnig in Baden-Württemberg, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes sagte. Besonders warm werde es am Sonntag mit bis zu 30 Grad im Rheintal (Symbolfoto: dpa).

Baden-Baden

Baden-Baden

"Blauer als sonst" im TiK Baden-Baden (co) - "Blauer als sonst" erscheint frisch Verliebten gerne der Himmel über ihnen. In dem gleichnamigen Stück von Eva Rottmann, das Odette Bereska gerade für die Premiere des Jungen Theaters im TiK inszeniert, zeigt sich das Firmament allerdings etwas wolkenverhangen (Foto: co).

Gaggenau

Gaggenau

Gedenken an die Bombenopfer Gaggenau (gut) - Was am 10. September und am 3. Oktober 1944 geschah, soll nicht vergessen werden: Rund zweihundert Menschen verloren ihr Leben. Zwei Fliegerangriffe hatten vor 75 Jahren Gaggenau großflächig zerstört. In einem Gottesdienst wurde der Opfer gedacht (Foto: Gutmann).

Stuttgart

Stuttgart

Ungetrübter Sonnenschein Stuttgart (red) - Jede Menge Sonnenschein und kaum Regen versprechen die Meteorologen den Baden-Württemberger für die kommenden Tage. Am Donnerstag wird es dann zudem auch merklich wärmer. Von Freitag bis Sonntag soll es einfach nur schön werden (Symbolfoto: dpa).