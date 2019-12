Einzelhändler werden immer ungeduldiger

(red/ema) - Beim jüngsten Treffen der im Gewerbeverein RA³ organisierten Einzelhändler zeigten sich die Anwesenden verwundert, warum die mit der Stadt Rastatt besprochenen Maßnahmen noch nicht umgesetzt wurden. Gerade im Hinblick auf die Sperrung der oberen Kaiserstraße sei man davon ausgegangen, dass zwei Stunden kostenloses Parken in der Tiefgarage der Badner Halle angeboten wird, um einen reibungslosen Kundenstrom aufrechtzuerhalten, heißt es in einer Pressemitteilung von RA³. Die Einzelhändler begrüßen die Bestrebungen, den Verkehr in der Innenstadt zu beruhigen und plädieren dafür, die Tiefgarage der Badner Halle mit dem Zwei-Stunden-gratis-Angebot attraktiver zu gestalten, gepaart mit einer sehr deutlichen Ausschilderung der Parkmöglichkeiten.

Kritik von den Händlern kommt auch, weil es "erstaunlich ruhig" um die sogenannte Willkommenstaste geworden sei (30 Minuten Gratis-Parkzeit) "Was in den umliegenden Städten schon längst umgesetzt ist und funktioniert, fehlt in Rastatt", sagt Sabine Karle-Weiler, Sprecherin des Einzelhandels bei RA³.

Zuletzt hatte sich der Gemeinderat im Januar dieses Jahres mit dem Parken in der Innenstadt befasst. Die Verwaltung erklärte damals, dass zum Thema "Zwei Stunden Gratisparken bei der Badner Halle" offene rechtliche Fragen zu klären seien. Das Thema "Willkommenstaste" wurde zur Beratung in den Ausschuss zurückverwiesen - greifbare Ergebnisse liegen bis heute nicht vor.

RA³ mahnt unterdessen, in den letzten Jahren seien die Kundenströme durch mehrere lange Baustellen gestört gewesen - angefangen von der Vollsperrung der Badener Brücke, über die komplette Neugestaltung der Schiffstraße und aktuell die zweijährige Bauphase an der oberen Kaiserstraße. Aus diesem Grund empfehlen die Einzelhändler, den Umbau des Postparkplatzes zu verschieben, damit die Rastatter Innenstadt in den nächsten Jahren wieder zur Ruhe kommen kann.

Der Einzelhandel in der Rastatter Innenstadt stehe massiv unter Druck, was an den zunehmenden Leerständen und Schließungen für jedermann sichtbar sei, so der Verein. RA³ ringe nun schon seit zehn Jahren mit der Stadt um praktikable Lösungen, die sich auch im Innenstadtkonzept der imakomm-Akademie wiederfänden. "Um so verwunderter sind die Einzelhändler, dass bis heute fast keine dieser Maßnahmen umgesetzt wurden. Wer immer noch glaubt, der Einzelhandel könne unter den derzeitigen Rahmenbedingungen erfolgreich die Rastatter Innenstadt beleben, sieht es entweder nicht oder verschließt die Augen bewusst vor dem Dilemma", schreibt der Gewerbeverein. Selbst die Industrie- und Handelskammer (IHK) Karlsruhe sei darauf aufmerksam geworden und habe sich bei einem Rundgang vor Ort ein genaues Bild über die Lage in der Innenstadt gemacht.