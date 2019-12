Die Klebsch-Marke klebt offenbar für die Ewigkeit

Crivellin kommt seit vielen Jahren aus Oberndorf am Neckar nach Rastatt und hatte in der Vergangenheit beim Bergzeitfahren bereits mehrere Podestplätze eingefahren. Zum Sieg langte es in diesem Jahr aber erstmals. Der Physiker erreichte das Ziel genau zwölf Sekunden vor Cosmas Lang aus Wiesbaden. Der 51-Jährige hat bereits zahlreiche vordere Plätze bei nationalen und internationalen Radrennen belegt. "Es ist toll, dass unser Bergzeitfahren Sportler nicht nur aus der Region begeistert", freute sich Jochen Klebsch, der die Starter auch dieses Mal wieder mit einigen ermutigenden Worten auf die Strecke schickte.

Auf was sie sich da einlassen, ist den meisten bestens bekannt. Denn viele kommen jedes Jahr wieder zum Bergzeitfahren der RSG Ried Rastatt. Oder sie nutzen die Strecke hinauf nach Ebersteinburg gerne als Trainingsstrecke und wissen deshalb, wo es besonders schwierig wi rd. "Nach einem ersten Anstieg kommt eine kleine Abfahrt", berichtet Christian Späth, der seit vielen Jahren am Rennen teilnimmt. Erholen kann man sich auf diesem kurzen Abschnitt kaum, denn viele treten auch bergab kräftig in die Pedale. Wer am Ende ganz vorne mit dabei sein will, der versucht den Schwung der Abfahrt sofort für die nun folgenden Serpentinen hinauf nach Ebersteinburg mitzunehmen. Von den rund 300 Höhenmetern sind hier die meisten zu bewältigen. Für die tolle Aussicht ins Rheintal haben die Sportler frühestens bei der Abfahrt nach dem Zieleinlauf Zeit. Denn alle wissen: Das Rennen wird im oberen Teil der Strecke entschieden. Besonders gut in Form präsentierten sich hier Max Fischer, der am Ende in 12:31 Minuten den dritten Rang belegte, und Ben Witt, der in 12:49 Sekunden auf Rang vier kam. Er war bereits beim Einzelzeitfahren und Paarzeitfahren der RSG Ried Rastatt in diesem Jahr ganz vorne platziert. Ebenfalls gut in Form präsentierte sich Patrick Eberhardt, der das beste Gesamtergebnis aus Einzel- und Bergzeitfahren aufwies und deshalb zum RSG Ried Vereinsmeister 2019 gekürt wurde.

Nicht am Start waren in diesem Jahr der Vorjahressieger Daniel Debertin aus Karlsruhe, der den Streckenrekord im letzten Jahr nur um neun Sekunden verfehlt hat, und das Rastatter Nachwuchstalent Leon Uhrig, der bei den Deutschen Meisterschaften U19 mitfuhr. So war wieder einmal Christian Veit als Gesamtfünfter in 12:59 Minuten schnellster Starter der RSG Ried Rastatt. Bei den Damen gewann Celine Kistner in 16:34 Minuten vor Irmela Soldner (17:34 Minuten) und Anja Häussler (19:22 Minuten).

Jüngster Starter war der neunjährige Finn Billian, der das Ziel nach 22:11 Minuten erreichte. Sein selbst gestecktes Ziel, Papa Patrick, der das Rennen vor mehr als 30 Jahren bereits einmal gewann, hinter sich zu lassen, hat er verfehlt. Ebenso wie viele andere begeisterte Radsportler aber wird er in den kommenden Jahren erneut sein Glück versuchen.