Blues und Rock zwischen Aufstrichen und Rohkost









Unter dem Schirm von "Bietigheim vernetzt" und in Kooperation mit der Dr.-Jakob-Kölmel-Bürgerstiftung soll laut Stiftungsmitglied Rudi Doether die Musikreihe den Menschen in der heutigen gehetzten Zeit in entschleunigtem Rahmen die Eile nehmen, sie die stressgebundene Distanz zu und Isolierung von den Mitmenschen durchbrechen und wieder Raum finden lassen, miteinander in stimmungsvoller Runde ins Gespräch zu kommen. "Sich beim Einkaufen einige Momente zu nehmen, um sich mit anderen Menschen zu unterhalten, ist in der aktuellen Schnelllebigkeit vor allem beim raschen Einkauf im Discounter oder im Internet nicht mehr gegeben", sagte Martin Essig.

Aus diesem Grund wählt die neue Kulturreihe bewusst Bietigheimer Einzelhandelsgeschäfte und Gewerbebetriebe als Veranstaltungsorte aus, die fern von der großen Beschleunigung des Alltags in vielerlei Fachbereichen eine alternative Atmosphäre bieten. Diese lassen auf ihrem Areal buchstäblich Musik in den Laden und stellen sich damit als "wertvolle Begegnungsstätten heraus", wie Ingrid Heck-Fütterer vom Familienbüro informierte. Bei den Konzertbesuchen lernen die Gäste nebenbei die Angebote der Läden kennen. Vier Veranstaltungen pro Jahr sind geplant.

Den Auftakt gestalteten Heinz Hliza, Alfred Jähnke und Phil Elias. Mit den jeweils ersten Buchstaben ihrer Vornamen benannten sie ihre Band: HAP. Seit 13 Jahren gibt es das Trio, das vor allem als feste Größe beim Durlacher Altstadtfest große Bekanntheit genießt. Bei Bedarf holen sich die drei einen passenden Rhythmusgeber dazu. Am Samstag war dies Niklas Kreuz am Schlagzeug. Von Elvis Presley bis Eric Clapton über die Rolling Stones, die Beatles und Santana covern HAP Welthits mit ihrem eigenen Groove und viel Gefühl für den richtig guten Sound. Musikalische Freiheit, Experimentiergeist, emotionales Fingerspitzengefühl und kompositorische Fantasie waren die Würze, mit der HAP bei der ersten Runde von "Musik im Laden" einen Volltreffer beim Publikum landete. Zur Verköstigung der Gäste gab es als Fingerfood etliche Frischeprodukte aus Essigs Dorfladen. Ein weiterer Baustein in der neuen Bietigheimer Kulturreihe folgt mit "Cabanossi" am 26. Oktober ab 19 Uhr bei der Firma Eisen-Ganz.