Interimslösung soll Platzbedarf decken Muggensturm (marv) - Für das aktuelle und das kommende Kindergartenjahr fehlen in Muggensturm nach derzeitigem Stand sechs beziehungsweise elf Plätze für Kinder ab drei Jahren. Das erläuterte Kämmerer Dirk Eisele in der Gemeinderatssitzung am Montag.







Die katholischen Kindergärten "Edith Stein" und "Oase" bieten lediglich Betreuungsplätze für 199 über Dreijährige. Benötigt werden bis zu 210. Um dem Abhilfe zu schaffen, hat der Gemeinderat eine Interimslösung in der Albert-Schweitzer-Schule beschlossen und dem Kindergartenbedarfsplan bis 2022 zugestimmt. Ab Herbst sollen so 20 zusätzliche Plätze mit verlängerter Öffnungszeit für über Dreijährige geschaffen werden. "Es sollte das Ziel sein, künftig keine Interimslösungen mehr zu brauchen", sagte Harald Unser, Fraktionssprecher der Muggensturmer Bürger Vereinigung. Für unter Dreijährige stehen im katholischen Kindergarten "Edith Stein" zehn und in der privaten Kinderkrippe "Storchennest" 42 Krippenplätze zur Verfügung. Laut Prognose der Gemeinde fehlt dadurch im aktuellen Kindergartenjahr ein Krippenplatz. Neubaugebiet braucht eigenen Kindergarten



Unser sagte: "Wir hinken der Entwicklung leicht hinterher. Wir haben die Erweiterung der Kinderkrippe Storchennest bereits im Juli 2018 beschlossen und heute ist es noch nicht umgesetzt". Grund dafür ist laut Gemeinde "eine Aufhebung der Ausschreibung, aufgrund einer Kostensteigerung von über 30 Prozent". Mit Baubeginn sei frühestens im Frühjahr 2020 zu rechnen. Joachim Schneider, Sprecher der CDU, sagte: "Wir hängen unter der Decke. Wir haben bei den Kindergärten keine Luft mehr nach oben". Er regte an, "Standortfragen bei der nächsten Klausurtagung intensiv zu beleuchten, um für die Zukunft gewappnet zu sein". Bürgermeister Dietmar Späth kündigte mit Blick in die Zukunft an: "Wir werden mit absoluter Sicherheit im Neubaugebiet künftig eine neue Institution brauchen". Laut der aktuellen Kindergartenbedarfsplanung werden ins Neubaugebiet Falkenäcker 1 400 bis 1 500 Personen ziehen, vor allem junge Familien mit Kindern, daher werden dort bis zu 100 zusätzliche Kindergartenplätze benötigt. Für die SPD-Gemeinderatfraktion äußerte Walter Jüngling den Wunsch, "jungen Eltern bei den Gebühren entgegenzukommen".

