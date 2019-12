Erneute Messungen angekündigt





Auch in diesem Jahr will die Behörde zum Schuljahresbeginn mit ihrer "Blitz-für-Kids"-Aktion für mehr Sicherheit auf der Straße sorgen. "Für uns steht das Schutzbedürfnis der Kinder an erster Stelle, denn Kinder sind besonders auf unsere Rücksicht angewiesen", verdeutlichte der Erste Landesbeamter Jörg Peter beim Vor-Ort-Termin. Erfreut zeigte er sich, dass es im Landkreis keine tödlichen Unfälle mit Kindern gegeben habe, ergänzt aber einschränkend: "In Baden-Württemberg aber sehr wohl".

So sei es Ziel der alljährlichen Aktion nach den Sommerferien, die Autofahrer immer wieder "auf die Einhaltung der Geschwindigkeit" aufmerksam zu machen. Und das nicht nur beim Vor-Ort-Termin an diesem Morgen, denn Peter kündigt auch gleich an: "Wir wiederholen die Messungen". Die Notwendigkeit der Blitzaktion zeige sich deutlich, denn im vergangnen Jahr lagen die Beanstandungen bei 8,3 Prozent der Fahrzeuge.

Laut Angela Herrmann sei man jetzt "überall" unterwegs, denn zum Schuljahresbeginn seien gerade die jüngsten Schüler besonders gefährdet. Wo genau, ließ sich Herrmann dann doch nicht entlocken. Unterdessen macht ihr Kollege Axel Neubert, Messkontrolleur bei der Verkehrsüberwachung, aus dem schwarzen Auto am Straßenrand heraus zum Teil kostenpflichtige Bilder. Ausgestattet ist das Fahrzeug mit moderner Messtechnik, die es ermöglicht, Bilder sowohl durch die Windschutzscheibe, aber auch durch die Heckscheibe zu machen. Und nach dem Öffnen des Kofferraumdeckels zeigt sich dann auch die umfangreiche Technik, mit der das Fahrzeug mit dem Karlsruher Kennzeichen ausgestattet worden ist. Neubert erklärt dazu: "Gemessen werden von uns alle vorbeifahrenden Fahrzeuge", und mit Blick auf die dortige 30er Zone: "Wer 31 oder 32 Stundenkilometer schnell ist, wird nicht verfolgt, erst bei sechs Kilometern mehr".

Für Rektorin Gudrun Berlinger-Schäfer ist es der Grundschule zwar möglich, ihren Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit zu leisten. Doch sie ergänzt dazu auch ganz klar: "Wir können mit den Kindern manche Dinge einüben, wir haben auch einen Schulwegeplan. Aber bei allem sind auch die Eltern gefordert, dies aktiv zu unterstützen. Häufig ist doch die Notwendigkeit, zu hinterfragen, ob Kinder immer mit dem Auto zur Schule gefahren werden müssen."

Auch Bürgermeister Christian Schmid unterstrich beim Termin nochmals die Wichtigkeit der Verkehrssicherheit auf den örtlichen Straßen. Mit Blick auf die dort installierte Ampelanlage, die für ihn für "mehr Sicherheit sorgt", hoffe er, dass man das gemeinsame Ziel der jährlichen Aktion wieder erreiche: "Keine Unfälle auf dem Schulweg".