Vater und Sohn laden zum "Offenen Atelier"

Beide gehören zu den neuen Mitgliedern des Kunstvereins und erfüllen damit das zweite Ziel, das der Kunstverein mit der Aktion verfolgt: Die Gewinnung neuer Mitglieder. Der Fotograf Oliver Hurst suchte schon länger nach einer Möglichkeit, eine Serie künstlerischer Fotografien, die er von Single-Männern in ihren Wohnungen aufgenommen hat, in Rastatt zu zeigen. Nun ergreift er die Gelegenheit beim Schopfe und präsentiert sie in seinen Räumen im Rahmen des "Offenen Ateliers", die er zusammen mit seinem Sohn Cedrik auch künstlerisch ausgestattet hat und die alleine einen Besuch wert sind.

Der 24-jährige Cedrik Hurst studiert seit 2015 an der Kunstakademie Karlsruhe und am KIT Kunst und Geografie auf Lehramt. Beim "Offenen Atelier" will er Zeichnungen und Skulpturen zeigen. Für die körperhaften Arbeiten erweckt er Dinge zu einem neuen Leben, die andere entsorgt haben. Ein Beispiel: Die Metallwirbel einer alten Zither hat er auf Metallstäbe montiert. Sie werden von einem kleinen Motor in eine langsam rotierende Bewegung versetzt und erzeugen so durch gegenseitige Berührung einen zarten Klang, der zwar nichts mit dem der Zither zu tun hat, aber daran erinnern soll, dass der Ursprung in einem Musikinstrument liegt. "Es gefällt mir, in Dingen, die nicht mehr wertgeschätzt werden, ein neues Potenzial zum Leben zu erwecken", umreißt der junge Künstler seinen Grundgedanken. Und wenn die Materialien Spuren ihres früheren Lebens zeigen, ein bisschen Rost zum Beispiel, um so besser. Nur aus Plastik sollten sie möglichst nicht sein. Der Betrachter soll sich dabei stets auf ein kleines ironisches Moment einlassen, einen poetischen Situationswitz, der im Stil an Karl Valentin erinnern kann.

Ziel von Cedrik Hurst ist es, irgendwann mit Kindern zu arbeiten. Ob das unbedingt im Schuldienst ist, auf den das Lehramtsstudium vorbereitet, muss sich noch zeigen. Er selbst hat am Tulla-Gymnasium Abitur gemacht und tritt demnächst sein Praxissemester am Karlsruher Helmholtz-Gymnasium an.

Apropos Kinder: Der Zeichner Cedrik Hurst hat auch ein Kinderbuch gestaltet, den Text dazu selbst geschrieben. "Smilla und das Geheimnis der verschwundenen Karotte" lautet der Titel. Beim "Offenen Atelier" werden Exemplare davon ausliegen und zum Blättern einladen. Wie übrigens auch der Bildband über Rastatt von Vater Oliver Hurst. Beide sind gerne auch bereit Fragen zu ihren Kunstgattungen und ihrer Arbeit zu beantworten.

www.behance.net/

CedrikHurst94