Das Landratsamt wächst

Mit der Eingliederung des Jugendamts Rastatt, dem Flüchtlingsmanagement, dem Pflegestützpunkt, der Energieagentur, dem Landschaftserhaltungsverband und dem Anstieg der Fallzahlen in vielen Bereichen ist die Landratsamtsbelegschaft um knapp 200 Mitarbeiter angestiegen - von 1 065 auf 1 259. "In Zukunft werden wir sicher noch weiteren Bedarf haben", so Huber.

Von der einstigen Idealvorstellung, alle Dienstleistungen unter einem Dach anbieten zu können, musste man sich bereits verabschieden. Vor elf Jahren hatte der Landkreis mit der Einweihung des damals neuen Landratsamts die auf 13 Standorte zersplitterte Verwaltung zunächst zusammengeführt - doch damals sei nicht vorhersehbar gewesen, wie sprunghaft der Personalbedarf aufgrund neuer Aufgaben ansteigen werde. Erst funktionierte man in diesem Zuge 18 Besprechungs- und Funktionsräume in Büros um, dann mietete man im August 2016 Räume für 34 Beschäftigte in der Schlossgalerie an. In der neuen Außenstelle - "einen Steinwurf vom Hauptsitz entfernt" -, entstehen nun 62 Arbeitsplätze. Der Abfallwirtschaftsbetrieb und der Allgemeine Soziale Dienst ziehen dort ein, im Untergeschoss entsteht eine Dependance des Kreisarchivs. Wenn die Arbeiten glatt laufen, soll es im Spätsommer 2020 so weit sein. Im "Mutterhaus", so der Landrat, werde es dann zwar vorübergehend mehr Platz geben, doch die Anforderungen, was den künftigen Bedarf angehe, blieben groß. Im Frühjahr hatte die Verwaltung erstmals Pläne zur Erweiterung des Gebäudes präsentiert. Voraussetzung wäre eine Änderung des Bebauungsplans.

Erst einmal gibt es am Gebäude in der Lyzeumstraße viel zu tun, das früher schon einmal das Kreis-Sozialamt beherbergt und zwischenzeitlich als Flüchtlingsunterkunft gedient hatte. Die Grundrissstruktur wird verändert, ein Aufzug eingebaut, Decken, Fußböden und Fenster erneuert, der Haupteingang barrierefrei, Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallation erneuert, eine Glasfaserverbindung zum Hauptgebäude hergestellt, Wärmedämmung, Nahwärmeversorgung und Raumkühlung sind vorgesehen, skizzierte Huber. "Natürlich" werde dem aktuellen Energiestandard entsprechend gebaut: "Wir optimieren die Dämmung, heizen mit Fernwärme, bauen LED-Leuchten ein und kühlen über die Deckenplatten." Das Land unterstütze die energetische Sanierung mit 79 000 Euro.

Als Vertreter der Stadt Rastatt freute sich Bürgermeister Arne Pfirrmann, dass das "markante Gebäude" an dieser Stelle weiterhin öffentlich genutzt werde und dass nach der Modernisierung die 50er-Jahre-Architektur des Gebäudes erkennbar bleiben soll.