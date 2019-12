Seniorin um

(mo) - Wegen des Vorwurfs des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs steht seit gestern ein 37-Jähriger vor dem Rastatter Schöffengericht. Es geht um zwei Vorfälle, die sich am 11. und 12. Februar dieses Jahres abspielten, in Durmersheim und in Darmstadt. Geschädigt wurden zwei Rentnerinnen. Die beide baten, vom Auftritt im Zeugenstand verschont zu werden. Alle Prozessbeteiligten kamen überein, dass es reiche, deren mündlichen Aussagen bei der Polizei im weiteren Verlauf des Prozesses zu verlesen.

Am 11. Februar wurde eine 70-Jährige in Durmersheim immer wieder von angeblichen Kripobeamten angerufen. Sie möge 20 000 Euro von der Bank abheben, damit die Geldscheine auf Fingerabdrücke untersucht werden könnten. Massiv "eingeschüchtert" hob die Frau das geforderte Geld schließlich ab. Ein Polizist, so die Anrufer, werde es später abholen. Schließlich erschien der "falsche Polizist", der Angeklagte, an der Haustür und nahm das Geld in Empfang. Der Beschuldigte ließ durch seinen Anwalt erklären, dass er die Vorwürfe einräumt. Er will jedoch nur als Botengänger ausgenutzt worden sein. Der türkische Staatsbürger hat den Ermittlern bereits zwei Namen genannt. Er kenne die beiden von seinem Arbeitsplatz am Frankfurter Flughafen. Man sei "kollegial befreundet". Über die bisherigen Ermittlungen gegen diese beiden, so Richterin Angelika Binder, lägen noch keine Erkenntnisse vor. Weiter war von einem dritten Mann die Rede, einem Unbekannten aus der Türkei, der mit dem Angeklagten in telefonischen Kontakt getreten sei.

Der 27-Jährige, der derzeit in Untersuchungshaft sitzt, führte Schulden als Folge seiner Spielsucht an, die zu massiven Zahlungsschwierigkeiten führten. Nur dadurch sei er in die Situation "hineingerutscht" und habe sich verleiten lassen, um an Geld zu kommen. So sei er angewiesen worden, zwei Adressen in Durmersheim und Darmstadt aufzusuchen, um dort "etwas abzuholen". Dass er dafür Provision erhält, war ihm klar. Das alles tue ihm nun sehr leid, doch er habe dies alles nur aus einer "finanziellen Notsituation" heraus getan.

Die Verhandlung wird am 4. Oktober fortgesetzt.