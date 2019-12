Bunte Kugeln beleben Kunstpfad

Gernsbach

Altstadt zeigt ihre Stärke Gernsbach (arus) - "Schau mal, hör mal, denk mal" lautete das Motto der ersten Gernsbacher Denkmalnacht, die am Samstag viele Gäste anlockte. Die Altstadt wurde dabei zur Kulisse einer einzigartigen Veranstaltung, die ideal zum Jubiläumsjahr "800 Jahre Gernsbach" passte (Foto: arus). » Weitersagen (arus) - "Schau mal, hör mal, denk mal" lautete das Motto der ersten Gernsbacher Denkmalnacht, die am Samstag viele Gäste anlockte. Die Altstadt wurde dabei zur Kulisse einer einzigartigen Veranstaltung, die ideal zum Jubiläumsjahr "800 Jahre Gernsbach" passte (Foto: arus). » - Mehr

Gernsbach

Fast 40 Exponate am Kunstweg Gernsbach (ueb) - Ließe sich Kunst in Metern ausdrücken, lautete ein Gernsbacher Ergebnis 3 200. So lang ist der Kunstweg am Reichenbach, der von Hilpertsau bis Reichental führt. Ihn zieren inzwischen fast 40 Kunstwerke aus Holz, Stein, Metall, Beton, Kunststoff, Wasser (Foto: ueb). » Weitersagen (ueb) - Ließe sich Kunst in Metern ausdrücken, lautete ein Gernsbacher Ergebnis 3 200. So lang ist der Kunstweg am Reichenbach, der von Hilpertsau bis Reichental führt. Ihn zieren inzwischen fast 40 Kunstwerke aus Holz, Stein, Metall, Beton, Kunststoff, Wasser (Foto: ueb). » - Mehr

Tübingen

Historisches neu gesehen Tübingen (red) - In Zeiten des politischen Umbruchs konzentriert sich die Kunsthalle Tübingen auf ältere Werke und deren Wiederkehr im modernen Kontext: "Comeback" heißt die Ausstellung, in der dieser schöne Apoll von Belvedere als "Hipster" heutiger Zeit erscheint (Foto: Léo Caillard). » Weitersagen (red) - In Zeiten des politischen Umbruchs konzentriert sich die Kunsthalle Tübingen auf ältere Werke und deren Wiederkehr im modernen Kontext: "Comeback" heißt die Ausstellung, in der dieser schöne Apoll von Belvedere als "Hipster" heutiger Zeit erscheint (Foto: Léo Caillard). » - Mehr