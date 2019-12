"Die Stadt macht es sich zu leicht"

Rastatt - Wo sich normalerweise Auto an Auto reiht, ist dieser Tage Leere zu betrachten: Bis auf Geschäfts-Andiener, die über die Fußgängerzone Poststraße und vom Marktplatz her in die obere Kaiserstraße fahren dürfen, ist der Bereich inklusive der dortigen Parkplätze seit Montag für den Pkw-Verkehr komplett gesperrt. Das bekommt der ohnehin durch die Langzeitbaustelle beeinträchtigte Einzelhandel nochmals zu spüren - zumal die autofahrende potenzielle Kundschaft auf ihrem Weg in die Innenstadt nirgends darauf hingewiesen wird. Unterdessen kündigt das nächste Geschäft seine Schließung an.









Tatsächlich ist die Situation für autofahrende Besucher der Innenstadt verwirrend. Wer die City ansteuert, las zumindest bis gestern noch die Schilder, wonach die Kaiserstraße über die Umleitung Herrenstraße erreichbar sei. Auf diesem Weg landet der geneigte Besucher und potenzielle Kunde stattdessen an einer Sackgasse, in einer Rundschleife (über Schloss-, Schiff- und Rappen- wieder zurück in der Herrenstraße) oder befindet sich, am Schloss vorbei, entweder Richtung Paradeplatz oder stadtauswärts. Eine Beschilderung, die auf die Sperrung hinweist und empfiehlt, in der Badner Halle (oder Schlossgalerie) zu parken? Fehlanzeige. Dort ist trotz der Leere auf der oberen Kaiserstraße die gewohnte Anzahl an Parkplätzen frei. Die Vermutung liegt also nahe: Viele Kunden fehlen schlicht.

Folglich wird aus den Reihen des Handels und des Gewerbevereins RA³ auch Kritik an der Stadt laut. Dessen Vorsitzender Thomas Richers stellt klar: Man sei nicht gegen die Umbaumaßnahme an sich - das Ziel, die Innenstadt zu verschönern, ist unstrittig - aber man sei davon enttäuscht, wie die Stadt damit umgeht. Da werde etwas weggenommen - Zufahrt und Parkplätze -, aber keine echte Alternative geschaffen, um zu helfen. Hubertus Grafe stößt ins selbe Horn: Warum gibt man als Ausgleich nicht die Tiefgarage der Badner Halle gratis frei und kommuniziert das entsprechend?

Während Optiker oder Fotografen zum Beispiel auch von Termingeschäften leben, seien andere Händler von Laufkundschaft, spontaner Frequenz, abhängig. "Wenn man die erschwert, macht man deren Geschäfte kaputt", heißt es.

"Es ist weniger Kundschaft da", bestätigt im BT-Gespräch eine Händlerin, deren Geschäft direkt am gesperrten Parkplatz liegt. Das mache sich natürlich am Umsatz bemerkbar. Die Geschäftsleitung des Modemarkts Adler bezeichnet die Auswirkungen der Baustelle als gravierend - eine "Katastrophe", hieß es gestern wörtlich. Man habe bereits mit Reduzierung beim Personal auf die Umsatzverluste reagieren müssen - und jetzt werde in der Saison die Straße komplett zugemacht. Man sei enttäuscht von der Stadt; diese mache es sich zu leicht.

Stephan Rütz, Inhaber des "Wunderschön"-Stores, zieht weiterreichende Konsequenzen. Er schließt das Geschäft zum Jahreswechsel. Es ist nunmehr nach Handy-Store, Augusta-Sibylla-Buchhandlung, Karl-Electronics und Sauberland-Reinigung das fünfte im direkten Umfeld, das während der Kaiserstraßen-Bauzeit aufgibt und in diesem Zuge kausale Zusammenhänge nennt. "Zu lange" dauere die Baustelle schon, meint Rütz - Baubeginn war im Mai 2017. Seine Firma habe 30 Geschäfte, aber noch in keiner Stadt habe er eine solch lange Bauzeit erlebt. Vor drei Jahren habe man nochmals "richtig investiert" in die 250 Quadratmeter Verkaufsfläche, den vormaligen Esprit-Shop in "Wunderschön" umgewandelt. Das sei erst mal gut gelaufen, dann sei die Baustelle gekommen. In den letzten Tagen habe er einen Umsatzrückgang von 30 Prozent zu verzeichnen. Zwischen Schlossgalerie und Modepark Röther sehe er derzeit keine funktionierende Einzelhandelsstruktur in der Stadt.

Samstag nächster Woche soll sich dem Plan zufolge die obere Kaiserstraße im Übrigen wieder für Autos öffnen. Die Zeit drängt. Tags darauf ist verkaufsoffener Sonntag.

