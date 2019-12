"Vierer-Buzzer" für Erwin Kintop

(dm) - Das war ein Comeback nach Maß: Erwin Kintop, Rastatter Gesangstalent und einst Fünfter bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS), will es nun sechs Jahre später bei der Casting-Show "The Voice of Germany" noch mal wissen - und hat in der ersten Runde vor einem Millionen-TV-Publikum die Jury begeistert. Bei der am Donnerstagabend ausgestrahlten Folge, den sogenannten "Blind Auditions", drehten sich alle vier Stühle um, auf denen Mark Forster, Alice Merton, Sido und Rea Garvey sitzen. Das heißt: Alle vier Coaches, die letztlich einem der Talente (und damit auch sich selbst) zum Sieg verhelfen wollen, wollten Kintop in ihrem Team haben (sie sitzen zunächst mit dem Rücken zum Talent, müssen nur nach Gehör entscheiden und sehen den Sänger erst, nachdem sie den Buzzer gedrückt haben und sich daraufhin ihr Stuhl umdreht).

Der 23-Jährige sang "You deserve better" von James Arthur - und wie es bei einem "Vierer-Buzzer" üblich ist, entbrannte ein Kampf der Juroren um Kintop. Dies ging so weit, dass der Rastatter noch eine Ballade als Zugabe präsentieren durfte und Mark Forster den Komiker Luke Mockridge anrief - und dieser dann am Handy Erwin Kintopp einen Auftritt in seiner Fernseh-Show versprach, wenn er zu Forster ins Team geht. Der 23-Jährige schien zwar versucht, ließ sich aber nicht davon "kaufen" - er wählte Rea Garvey als Coach.

Der Rastatter, der nach seiner DSDS-Zeit schon "ein kleines Promileben" hatte, aber dafür noch nicht bereit war ("ich war gar nicht mehr der, der ich bin, ich wollte allen gefallen, aber das geht nicht"), hatte sich vor dem Auftritt nervös gezeigt. Nach dem Realschulabschluss hatte er eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik gemacht, fährt Stapler.

Sein Traum sei es aber, von der Musik zu leben. Der Versuch bei "The Voice" sei sein letzter - der Auftakt war ein starker. "Du kannst es ins Finale schaffen", hieß es nach dem Auftritt aus Richtung Jury.

Im Anschluss strahlte das Pro7-TV-Magazin "Red" noch einen weiteren Beitrag über Kintop aus, für den ihn ein Kamerateam zu Hause in Rastatt bei Eltern und Verlobter besucht hatte.