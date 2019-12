Ein Abend voller Anregungen

Zum Auftakt des Abends gab es vor der Handelslehranstalt einen Schnupperkurs in Zumba mit Elvira Ertas sowie entspannendes Tai-Chi mit Carola Dätz. Ebenfalls im Kursangebot der VHS findet sich die Kalligrafie, zu der sich Interessierte im Foyer bei Karin Bauer informieren konnten.

Neben den praktischen Einblicken bot die Rastatter VHS bei der Langen Nacht in einer Vortragsreihe Wissenswertes aus vielen Gebieten. Die stellvertretende Amtsleiterin Helga Braun sowie Vera Kuhlmann und Dorothea Schmidt führten durch den Abend. Für die passende musikalische Einstimmung sorgte Attila Schumann.

Jede Volkshochschule in Deutschland ist für ihr Programm eigenständig verantwortlich, erläuterte Braun nach einer kurzen Videobotschaft der Präsidentin des DVV (Deutscher Volkshochschulverband) Annegret Kramp-Karrenbauer. Die VHS in Rastatt kann nach 62 Jahren Bildungsarbeit eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen. 1957 wurden 39 Kurse an sieben Orten im Landkreis angeboten, 2017 waren es 2 000 Kurse in 23 Gemeinden und Städten, so Braun. Unter ihrem Dach entstanden neue Angebote wie Abendrealschule und Abendgymnasium.

Mit der Entwicklung in der Gesellschaft hat sich das Angebot verändert, von Reiseberichten in den 60er Jahren über Sprachkurse bis zu EDV-Kursen Ende der 70er Jahre. Heute besteht Nachfrage nach Integrationskursen Deutsch, im Bereich Fitness, Gesundheit und Wellness. Beim Qualitätsstandard ist die Rastatter VHS mit vorne dabei. 2019 wurde sie zum dritten Mal zertifiziert.

Die Geschichte der Volkshochschulen beginnt weit vor 1919. Angestoßen von Immanuel Kant, griffen im 19. Jahrhundert in Deutschland etwa die Arbeiterbildungsvereine die Idee der Bildung für alle auf. Als weitere Wurzel können die Heim-Volksschulen in Dänemark gelten. Petra Mayer-Reppert machte in ihrem Kurzvortrag neugierig auf die vielen weiteren Einflüsse eine r spannenden Entwicklung.

Schon vor 100 Jahren war die Gesundheitsbildung Bestandteil des Kursangebots der Volkshochschulen. Jetzt informierte Regina Wemmert zum Thema "Durch die optimierte Ernährung zu mehr Wohlbefinden". Schwerpunkt der Vortragsreihe bei der Langen Nacht waren der Klima- und Umweltschutz. Mit dem Kurskonzept "klimafit" geht die VHS neue Wege. Das Ziel ist, erläuterte Monika Brudler von der Stadt Bühl, der Bevölkerung wissenschaftlich fundierte Informationen anzubieten und die Teilnehmer zu Änderungen im lokalen Bereich anzuregen. Was Brudler an Schautafeln und Fakten zum Thema Treibhausgase zeigte, war eindeutig. Der Kurs wird auch im kommenden Jahr in Bühl angeboten. Als praktische Maßnahme im Klima- und Umweltschutz legen einige Gemeinden Blühstreifen an. Über das Projekt und die Erfahrungen in Ötigheim berichteten Bürgermeister Frank Kiefer und der Naturexperte Wolfgang Huber. Kevin Schad von der Energieagentur Mittelbaden beleuchtete die unterschiedlichen Aspekte und den Nutzen von Fotovoltaik-Anlagen.

Frische und ansprechende Impulse zum Problemthema gab es mit der Videoreihe "Eine Minute für die Umwelt". Entstanden aus einer Kooperation zwischen den JD-Studios (Josef-Durler-Schule), der Energieagentur Mittelbaden und der Zeitung "Ravolution", waren die flotten Clips Information, Animation und ein Appell zum Mitmachen. Sie boten Antwort auf die Frage: Wie kann ich mithelfen, die Klimaerwärmung einzudämmen? Kommentiert und präsentiert wurden die Anregungen von Nico Rath, Jessica Stolzenberger und Kevin Schad. Unterstützt worden waren die Schülerinnen und Schüler der Josef-Durler-Schule von ihrem Lehrer Simon-Maria Hassemer.

Zur Abrundung der Langen Nacht der Volkshochschulen in Rastatt konnten sich die Besucher noch über einen Mundartvortrag von Brigitte Wagner freuen. Zu einem Ausflug in die bunte Welt der Sprachen bei der VHS war in der Pause eingeladen. Junge Frauen aus unterschiedlichen Herkunftsländern forderten die Gäste zum Erkennen von Sprachen und Sprüchen auf.