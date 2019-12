Honigernte außergewöhnlich dürftig

Imker im gesamten Bundesgebiet sind betroffen, besonders schlecht ist aber die Situation in Baden-Württemberg, wo zwei Drittel der Imker auf eine Ernte verzichtet haben, wie das Fachzentrum Bienen und Imkerei in Mayen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Imkerbund ermittelt hat. In der Frühtracht hatte im Schnitt jedes Volk 15,1 Kilo Honig, im Vorjahr waren es 21 Kilo gewesen.

"Sehr viele Imker, die das Hobby mehr aus ökologischen Gründen betreiben und weniger, um Honig zu verkaufen, haben den Honig erst gar nicht geschleudert, sondern den Bienen gelassen", führt Bauer weiter aus. Der April war ungewöhnlich warm, doch die Bienenvölker hatten sich noch nicht so weit entwickelt, dass sie das gute Pollen- und Nektarangebot hätten voll nutzen können.

Der Mai wiederum war zu kühl und zu nass für die Jahreszeit. Dies hatte zum einen negative Auswirkungen auf die Blütenentwicklung, zum anderen flogen die Bienen nicht so häufig aus dem Stock. Dies führte dazu, dass sich die Bienenvölker zeitverzögert entwickelten, doch Anfang Juni hätten die meisten eine normale Stärke erreicht, berichtet Bauer, der mit den sechs Vereinen im Kreisverband in engem Austausch steht. Die Imker im Landkreis Rastatt wandern mit ihren Völkern seiner Kenntnis nach relativ wenig und wenn, dann am ehesten in den Wald. Doch aufgrund der warmen Rahmenbedingungen habe es in diesem Jahr fast keinen Waldhonig geben. Da die Imker jedoch noch viel Honig aus der vergangenen Saison hätten, sei man trotz der sehr geringen Ernte "insgesamt zufrieden".

Die hiesigen Honigliebhaber müssen also nicht befürchten, dass das Angebot knapp wird. "Das Interesse an regionalen Produkten hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, die Imker erfahren eine immer stärkere Nachfrage", berichtet der 76-Jährige, der auch die Qualitätskontrolle erläutert. So lasse sich der Deutsche Imkerbund pro Verein von mehreren Imkern Proben geben, die geprüft werden.

Bauer ist seit sieben Jahren Vorsitzender des Kreisverbands, dem sechs Imkervereine angehören: Forbach, Gernsbach, Gaggenau, Rastatt, Baden-Baden und Bühl. Er ist zudem nicht nur im Gesamtvorstand des Landesverbands Badischer Imker vertreten wie alle Vorsitzenden der 13 Kreisverbände, sondern auch im geschäftsführenden Vorstand ehrenamtlich engagiert. Aktuell gebe es im Landesverband 132 Imkervereine mit über 10 200 Mitgliedern und rund 76 400 Bienenvölkern, berichtet er im BT-Gespräch.

Imkern erfreue sich nach wie vor einer wachsenden Nachfrage, vor allem bei Frauen, erläutert Bauer, der seit neun Jahren den Bezirksimkerverein Rastatt leitet. Hier wurde aufgrund dieses Trends der Altersdurchschnitt von 65 auf mittlerweile 52 Jahre gesenkt, freut er sich.

Die Schulungen für Jungimker finden zwischen Januar und Mai in der Imkerschule des Bezirks-Imkervereins Gaggenau statt und werden vom Kreisverband organisiert. Die Nachfrage ist anhaltend hoch.

Im Hinblick auf den Klimawandel wagt Bernhard Bauer keine Prognose, wie sich dieser auf die Imkerei auswirkt. Die damit verbundenen Unwetterereignisse könnten aber durchaus dem einen oder anderen Imker zu schaffen machen. So wurde bei dem Sturm im August sein Stand mit mehreren Völkern umgeweht, etliche Bienen starben. Imker Siegfried Jung aus Steinmauern hatte es schlimmer getroffen: Umgestürzte Bäume ließen die Zargen von fünf Völkern umkippen, die allesamt umkamen.