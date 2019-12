Fotovoltaik für die Astrid-Lindgren-Schule

Huber bot außerdem an, die benachbarte Realschule mit dem überschüssigen Strom zu versorgen, wie es in einer Mitteilung des Landratsamts heißt. Auch sollen feststehende Sonnenschutzlamellen auf dem Glasdach des Treppenhauses montiert werden, um den sommerlichen Wärmeschutz zu verbessern. Im Pausenhof soll eine Videoüberwachungsanlage außerhalb der Schulzeit Vandalismus verhindern. Landrat und Bürgermeister lobten die erfolgreiche Arbeit des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums mit Förderschwerpunkt Sprache. Schule und Schulkindergarten weisen eine konstante Gesamtschülerzahl von 170 bis 175 Schülerinnen und Schüler auf. Ebenso konstant ist die Erfolgsquote. Rund 95 Prozent der aus dem Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden stammenden Kinder können spätestens nach Klasse 4 eine Regelschule besuchen.

Beeindruckt war Huber vom neuen Kindergarten "Storchennest" am Weierweg. Schmid dankte dem Landkreis für die Unterstützung während der Bauphase. Bis zur Fertigstellung der Kindertagesstätte hatte das Landratsamt der katholischen Kirchengemeinde Räumlichkeiten des Schulkindergartens der Astrid-Lindgren-Schule zur Unterbringung der Kinder überlassen.

Bürgermeister Schmid erläuterte dem Landrat die Pläne zur Erweiterung des Industriegebietes östlich der L 75, die noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden soll. Thema beim Antrittsbesuch war auch eine Radwegverbindung in unmittelbarer Nähe der Wintersdorfer Brücke. Huber informierte über den aktuellen Stand des gemeinsamen Interreg-Projekts von Département Bas-Rhin und Landkreis Rastatt. In den nächsten Monaten sollen die Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Planung besprochen werden. Das Auftaktgespräch findet am heutigen Dienstag in Lauterbourg statt.

Ein weiteres Thema war die Flüchtlingsunterbringung. Die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge in Iffezheim verlief laut Huber vorbildlich. Demnach hat die Gemeinde ihre Aufnahmeverpflichtung bereits für das Jahr 2020 erfüllt.

Landrat und Bürgermeister erörterten zudem die Auswirkung der PFC-Bodenbelastung für die landwirtschaftlichen Betriebe. Laut Huber kooperieren diese vorbildlich durch den Einbau von Aktivkohlefiltern und ständiger Kontrolle der Beregnungsbrunnen.