Diskussion über Kita-Außenspielbereich

Die gute Nachricht vorweg: Alle baulichen Tätigkeiten sind im Zeitplan, der Kostenrahmen ist noch nicht ausgeschöpft und die noch offenen Gewerke sind zur Ausschreibung genehmigt. Derzeit liegen die Kosten um 225 000 Euro unter der Kostenschätzung von knapp zwei Millionen Euro vor einem Jahr. Es müssen noch Schreiner-, Schlosser- und Estricharbeiten vergeben werben, für die eine Summe von 185 000 Euro veranschlagt ist. Die Differenz davon benötige man laut Laukart eventuell für weitere Anschaffungen. Für 70 600 Euro wurde die Firma Wehrfritz beauftragt, die Möblierung des neuen Kinderhauses zu liefern. In diesen Kosten ist die Umgestaltung der Außenanlage nicht enthalten. Diese wird mit rund 450 000 Euro veranschlagt. Der Rheinstettener Architekt Bernd Bistritz erläuterte anschaulich das Konzept des neuen Kinderhauses. Farblich wird ein Holzton das Gebäude dominieren. Die Farbgestaltung, durch hellere und dunklere Grüntöne optisch abgesetzt und aufgelockert, wird von außen nach innen fortgeführt. Der Kellerbereich wird durch filigrane Holzlamellen abgetrennt von den Geschossen, deren Wände zum Teil mit Aussparungen in Tropfenform versehen sind, in die sich Kinder hineinsetzen und das Geschehen um sich herum beobachten können.

Der Außenbereich wird im Eingang durch eine Rampe dominiert, eine Rutsche ins Freie sowie einen Fahrradschuppen außerhalb des eingezäunten Geländes. Höhere Kosten in Höhe von 301 500 Euro entstanden, weil sich der Gemeinderat für eine (in Zukunft geltende), vorerst freiwillig zu erfüllende neue DIN-Norm bei den Elektroarbeiten entschied. Dagegen konnten Zuschüsse in Höhe von 501 000 Euro verbucht werden. Auf die Frage von Walter Hettel (FWG), warum der Rohbau um 20 00 Euro teurer war als geplant, antwortete Bistritz: "Wir hatten nur ein einziges Angebot. Zudem ist es sehr schwierig, in den noch offenen Bereichen Handwerker zu finden. Und wenn man sie gefunden hat, sind sie oft sehr hochpreisig."

Ursula Waller vom Planungsbüro Fuchs stellte die Konzeption der Außenanlage vor. Geplant ist beim Bodenbelag ein Mix aus Beton, Holzhackschnitzeln, Sand und Kautschuk. Der Kautschukbelag, der die Anlage um 34 000 Euro verteuern würde, soll in Blau gehalten sein und die beiden Spielgeräte in Form von Schiffen optisch wie Wasser verbinden. Weiterhin geplant sind: Indianerbereich mit Tipi, Zwergenweg, Bobbycarbahn, Nestschaukel, kleine Rutsche, ein geschlossenes und ein offenes Trampolin, Doppelschaukel, Drehspiel sowie Sand- und Matschflächen. Da der Kleinkindbereich baulich nicht vom Spielbereich für die größeren Kinder streng abgetrennt ist, gab es eine kontroverse Diskussion über mögliche Gefahren für die Kleinen. Letztlich gehe es darum, das pädagogische Konzept, das unter Einbeziehung der Erzieherinnen entstanden ist, auch baulich umzusetzen, so die Bürgermeisterin. Zwei Lösungen schlug sie vor: Bei der Ausschreibung zur Außengestaltung werde es eine Variante mit und ohne Kautschukbelag geben; außerdem werden durch Sträucher und das Verlagern eines Spielschiffs die beiden Spielbereiche eingeschränkt durchgängig.