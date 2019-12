Planung für Pflegeheim im "Pfaffenacker" geändert

Kuppenheim - Das Thema stationäre Pflegebedürftigkeit kann aus den unterschiedlichsten Ursachen auch junge Menschen betreffen. Darüber bestand bei der Gemeinderatsitzung am Montagabend in Kuppenheim bei allen Anwesenden kein Zweifel. Sowohl Verwaltung und Gemeinderat als auch die zahlreich anwesenden Einwohner waren sich im Grundsatz über die Errichtung eines Pflegeheims für jüngere Menschen inklusive Kurzzeitpflegeplätzen für alle Generationen im Kuppenheimer "Pfaffenacker" einig.





Nachdem die Bürgervertreter in der Sitzung am 20. Mai den Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss für den Bebauungsplan "Städle in der Stadt" innerhalb des Bebauungsplans "Pfaffenacker" gefasst hatten (wir berichteten), fand inzwischen die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange und die Offenlegung statt. Die im Zuge der Offenlage von den angrenzenden Grundstückseigentümern sowie weiteren Bewohnern eingegangenen Anregungen wurden während einer Bürgerversammlung im Rathaus am 14. August noch einmal detailliert vorgestellt und diskutiert. Hauptsächlich bemängelt wurden die Gebäudehöhe- und Ausrichtung sowie die Verkehrssituation. Daher wurde der zukünftige Träger, das Klinikum Mittelbaden, gebeten, die Anregungen in eine erneute Planung aufzunehmen. Das Ergebnis trug Jeannine Kreis vom beauftragten Planungsbüro PS Stadtplanung nun ausführlich vor. Unter Einbeziehung der zum Teil bereits im Vorfeld diskutierten Varianten mit verschiedenen Vor- und Nachteilen und den Anregungen zur Verkehrssituation entstand nun eine neue Variante. Das Pflegeheim wird weiterhin aus zwei Baukörpern bestehen, die den Bewohnern eine klare Orientierung bieten. Sie stehen nicht mehr rechtwinklig, sondern parallel in Ost-West-Ausrichtung zueinander und werden durch einen schmalen Baukörper verbunden. Das südliche Gebäude wird durchgängig dreigeschossig, der nördliche Baukörper wird im vorderen Bereich zur Erwin-Ross-Straße nur zweigeschossig ausgeführt. Im hinteren Bereich wird er um ein drittes Geschoss erhöht. Beide bleiben innerhalb der vorgeschriebenen Gebäudehöhen. Der Haupteingang befindet sich im zurückverlegten Verbindungsgebäude, das in den oberen beiden Etagen nur als Verbindungsgang zwischen den Gebäuden dient. Somit fällt die hauptsächlich von Anliegern der Lisa-Bracht-Straße befürchtete "dreistöckige Wand" vor ihrer Straßeneinmündung weg. Die Anlieferung erfolgt ausschließlich über die Ringstraße. Entgegen der baurechtlich notwendigen fünf bis acht Stellplätze werden nun in zwei Parkräumen bis zu 30 Stellplätze zur Verfügung stehen.

Zum Thema Verkehr präsentierte die Stadt noch eine Verkehrszahlenannahme. Neben der Darstellung im Verhältnis zur Wohnbebauung mit 40 Wohneinheiten (= 2 279 Kfz-Fahrten pro Woche) oder einem dreigruppigen Kindergarten und 16 Wohneinheiten (= 1557 Fahrten) kommen mit dem Pflegeheim inklusive Voll- und Teilzeitmitarbeitern sowie Besuchern demnach nur 640 Kfz-Fahrten pro Woche zustande.

Ohne weitere Diskussion sprachen sich alle Fraktionen im Rat für die nun vorgelegte Variante aus und bedankten sich für die arbeitsintensive, aber trotzdem zügig abgewickelte Änderungsplanung. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, die neue Planung in das Bebauungsplanverfahren einzubringen. Bei der anschließenden Bürgerfragestunde bedankte sich ein Sprecher der Anlieger ebenfalls für die nun aus ihrer Sicht akzeptable Lösung.