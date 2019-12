Weitere Verkehrszählung und neuer Smiley

Der "Vorgänger", den die Gemeinde im Dezember an der Hauptstraße aufgestellt hatte, um Vorbeifahrende an die Einhaltung von Tempo 50 zu erinnern, war zunächst von Unbekannten beschädigt und später sogar komplett zerstört worden. Die Ersatzbeschaffung habe aufgrund von Lieferverzögerungen lange gedauert, räumt Spiegelhalder ein. Das neue Gerät werde man jedenfalls so montieren, "dass niemand mehr dran kommt" und dass es bei Bedarf variabel an verschiedenen Stellen im Ort eingesetzt werden könne. Voraussichtlich werde die Gemeinde auch noch einen zweiten Smiley anschaffen, so Spiegelhalder weiter, der die gestiegene Belastung der Hauptstraße durch zusätzlichen Lkw-Verkehr infolge der Rheindammertüchtigung und durch das Steinmauerner Kieswerk sehr wohl sieht.

Horst Keller, Initiator der Petition für Tempo 30 auf der Hauptstraße, hofft durch die derzeitige Messung auf "realistischere Werte", wie er es ausdrückt. Denn nach seiner Erfahrung sind "100 Dezibel an der Straße keine Seltenheit", wie er im BT-Gespräch erzählt. "Wir wollen einfach in Ruhe leben", ergänzt seine Frau Tanja und schreit der Besucherin die letzten Worte fast entgegen, weil vor der Haustür gerade ein 40-Tonner-Lkw vorbeifährt. Nur ein sc hmaler Gehweg trennt die Hauptstraße von Kellers Eingangstür, direkt dahinter steht man gleich im offenen Küchen- und Wohnbereich. Seit rund zwei Jahren setzen der 51-Jährige und seine Frau Tanja, die ihr Häuschen im Juni 2017 gemietet haben, sich für Tempo 30 auf der Hauptstraße ein. "Viele, die schon lange hier an der Hauptstraße wohnen, haben längst resigniert", lautet Kellers Erfahrung, oder sie wollen im Ort nicht als Unruhestifter angesehen werden, weil sie sich gegen den Verkehrslärm wehren.

Die Hauptstraße (L 78a) ist eine Landesstraße und damit das Landratsamt Rastatt zuständig. Dieses hatte im September 2017 bereits eine Verkehrszählung zwischen den Einmündungen Altrheinweg und Lauterburgstraße veranlasst (das BT berichtete). Im Schnitt waren damals 5 126 Fahrzeuge täglich dort unterwegs, zwei Prozent davon Schwerlastverkehr. Aufgrund der Fahrzeugfrequenz wurden anschließend Dezibelzahlen hochgerechnet: 70 Dezibel am Tag und 60 in der Nacht, diese Immissionen sind laut Landratsamt nicht ausreichend, um auf der Durchgangsstraße Tempo 30 anzuordnen.

Dabei stört oder belästigt Straßenverkehrslärm laut einer Umfrage des Umweltbundesamts von 2016 mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung - mit teils beträchtlichen Auswirkungen auf die Gesundheit. "Einfach mal wieder ruhig schlafen", das wünscht sich beispielsweise Tanja Keller. Frühmorgens Supermarkt-Anlieferverkehr, nächtliche Pendler, die mit 70 durch den Ort rasen, am Wochenende Motorradlärm auf der beliebten Strecke vom Elsass nach Karlsruhe - "irgendwas ist immer", sagt sie. Mit Sorge beobachtet sie auch 40-Tonner, deren Fahrer mit Handy am Ohr und vespernd durch den Ort fahren.

"Ein Lkw ist durchschnittlich so laut wie 20 Pkw", heißt es auf der Homepage des Umweltbundesamts, und: "Eine Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h vermindert den Lärmpegel je nach Lkw-Anteil um zwei bis drei dB(A)." "Es geht um 750 Meter Straße, das wären bei Tempo 30 etwa 13 Sekunden Zeitverlust", argumentiert Horst Keller. Er hofft auf die neue Verkehrszählung und auch auf die neuen, von der EU abgesenkten Grenzwerte, die bei 65 (bisher 70) Dezibel am Tag und 55 (bisher 60) nachts liegen. Und auf Unterstützung der Kommunalpolitiker. "Wir wünschen uns einen kleinen Schritt auf die Menschen zu", betont, er, "und zwar nicht allein auf Familie Keller, sondern auf 120 Elchesheim-Illinger". Wie der aussehen könnte? "Schon eine nächtliche Temporeduzierung würde den Anwohnern ein Stück Lebensqualität zurückbringen", sagen die Kellers.