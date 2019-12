Daimler legt Expansionspläne auf Eis

Rastatt / Stuttgart

Daimler: Expansionspläne auf Eis Rastatt/Stuttgart (ema/AFP) - Der Autobauer Daimler überdenkt im Zeichen des wirtschaftlichen Drucks seine Wachstumsstrategie am Standort Rastatt. Das Unternehmen legt seine Expansionspläne im Süden und Südosten der Fabrik vorerst auf Eis (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (ema/AFP) - Der Autobauer Daimler überdenkt im Zeichen des wirtschaftlichen Drucks seine Wachstumsstrategie am Standort Rastatt. Das Unternehmen legt seine Expansionspläne im Süden und Südosten der Fabrik vorerst auf Eis (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Stuttgart

Daimler-Vorstand will strikt sparen Stuttgart (dpa) - Der Daimler-Vorstand hat in einem Brief an die Führungskräfte des Konzerns zu schnellen Einsparungen in Milliardenhöhe aufgerufen. Das ist laut Medien einem internen Schreiben zu entnehmen. Ein Sparpaket soll im November präsentiert werden (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Der Daimler-Vorstand hat in einem Brief an die Führungskräfte des Konzerns zu schnellen Einsparungen in Milliardenhöhe aufgerufen. Das ist laut Medien einem internen Schreiben zu entnehmen. Ein Sparpaket soll im November präsentiert werden (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Stuttgart

Dem Stau entfliegen Stuttgart (red) - Ein einmal als Flugtaxi gedachter Ultraleichthubschrauber des Bruchsaler Start-ups Volocopter ist am Samstag erstmals vor Publikum in einer europäischen Stadt geflogen. 12 500 Schaulustige beäugten den vierminütigen Flug (Foto: Schmidt/dpa) über dem Mercedes-Museum. » Weitersagen (red) - Ein einmal als Flugtaxi gedachter Ultraleichthubschrauber des Bruchsaler Start-ups Volocopter ist am Samstag erstmals vor Publikum in einer europäischen Stadt geflogen. 12 500 Schaulustige beäugten den vierminütigen Flug (Foto: Schmidt/dpa) über dem Mercedes-Museum. » - Mehr