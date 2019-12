Daimler legt Expansionspläne auf Eis

Rastatt

Kein "Elfmeter ohne Torwart" Rastatt (ham) - Die erste große Klage steht am Montag im Dieselskandal (Beispielfoto: Stratenschulte/dpa) an. Auch wenn Verbraucherschützer einen "Elfmeter ohne Torwart" in dem Prozess in Braunschweig sehen, gibt sich Rechtsanwalt Markus Merklinger im Interview vorsichtiger. » Weitersagen (ham) - Die erste große Klage steht am Montag im Dieselskandal (Beispielfoto: Stratenschulte/dpa) an. Auch wenn Verbraucherschützer einen "Elfmeter ohne Torwart" in dem Prozess in Braunschweig sehen, gibt sich Rechtsanwalt Markus Merklinger im Interview vorsichtiger. » - Mehr

Murgtal

Der Unimog als Berufung Murgtal (tom) - Es ist sicher der richtige Ort, der für diesen Anlass in Frage kommt. Und man darf davon ausgehen, dass sich Freunde und Weggefährten im Unimog-Museum die Klinke in die Hand geben. Seinen 80. Geburtstag feiert Hans-Jürgen Wischhof im Unimog-Museum (Foto: hap). » Weitersagen (tom) - Es ist sicher der richtige Ort, der für diesen Anlass in Frage kommt. Und man darf davon ausgehen, dass sich Freunde und Weggefährten im Unimog-Museum die Klinke in die Hand geben. Seinen 80. Geburtstag feiert Hans-Jürgen Wischhof im Unimog-Museum (Foto: hap). » - Mehr

Rastatt / Stuttgart

Daimler: Expansionspläne auf Eis Rastatt/Stuttgart (ema/AFP) - Der Autobauer Daimler überdenkt im Zeichen des wirtschaftlichen Drucks seine Wachstumsstrategie am Standort Rastatt. Das Unternehmen legt seine Expansionspläne im Süden und Südosten der Fabrik vorerst auf Eis (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (ema/AFP) - Der Autobauer Daimler überdenkt im Zeichen des wirtschaftlichen Drucks seine Wachstumsstrategie am Standort Rastatt. Das Unternehmen legt seine Expansionspläne im Süden und Südosten der Fabrik vorerst auf Eis (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Stuttgart

Daimler-Vorstand will strikt sparen Stuttgart (dpa) - Der Daimler-Vorstand hat in einem Brief an die Führungskräfte des Konzerns zu schnellen Einsparungen in Milliardenhöhe aufgerufen. Das ist laut Medien einem internen Schreiben zu entnehmen. Ein Sparpaket soll im November präsentiert werden (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Der Daimler-Vorstand hat in einem Brief an die Führungskräfte des Konzerns zu schnellen Einsparungen in Milliardenhöhe aufgerufen. Das ist laut Medien einem internen Schreiben zu entnehmen. Ein Sparpaket soll im November präsentiert werden (Symbolfoto: dpa). » - Mehr