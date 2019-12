Heftiger Warnschuss für unbedachten Facebook-Post

Baden-Baden

Baden-Baden

Hoch zu Ross durch Parkanlagen Baden-Baden (vr) - Hoch zu Ross patrouilliert die Polizei regelmäßig in der Kurstadt. Ein- bis zweimal im Monat kommt die Reiterstaffel aus Mannheim dafür extra nach Baden-Baden, um in den Parkanlagen nicht nur für Aufsehen, sondern auch für Ordnung zu sorgen (Foto: Rechel).

Rastatt

Rastatt

Kein "Elfmeter ohne Torwart" Rastatt (ham) - Die erste große Klage steht am Montag im Dieselskandal (Beispielfoto: Stratenschulte/dpa) an. Auch wenn Verbraucherschützer einen "Elfmeter ohne Torwart" in dem Prozess in Braunschweig sehen, gibt sich Rechtsanwalt Markus Merklinger im Interview vorsichtiger.

Muggensturm

Muggensturm

MuKu feiert Derbysieg Muggensturm (moe) - Die Handballer der SG Muggensturm/Kuppenheim sind mit einem Sieg in die neue Saison in der Südbadenliga gestartet. Das Team des Trainerduos Niki Wagner/Benny Hofmann gewann das Derby gegen den TuS Helmlingen mit 28:23 (Foto: fuv).