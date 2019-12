Mehr Platz für Schüler dank überdachtem Innenhof

Die Josef-Durler-Schule verfügt derzeit über keine größeren Aufenthaltsmöglichkeiten für Schüler, obgleich auch an der beruflichen Schule zunehmend Ganztagsunterricht stattfindet. Immerhin sind 580 der rund 1 150 Schüler in Vollzeit an der Schule. Seit 2015 wird Schulessen angeboten. Zurzeit speisen die Schüler noch in den an die Essensausgabe angrenzenden Fluren, die dazu nach und nach bestuhlt wurden. Die Schüler nutzen sie auch zum Pausenaufenthalt und zum Lernen. Das ist nicht nur ungemütlich, sondern eigentlich auch problematisch, weil die Flure Fluchtwege sind.

Der durch den Werkstattneubau 2013 bis 2015 entstandene offene, rund 290 Quadratmeter große Innenhof (Atrium) ist derzeit ungenutzt. Zwei Versuche, ihn als Pausen-Außenraum nutzbar zu machen, scheiterten an zu teuren Angebotspreisen.

Schüleraufenthalt, Speiseraum und Raum für größere Veranstaltungen sowie für neue Unterrichtsformen sollen jetzt mit einer Überdachung des Innenhofs verwirklicht werden.

Tragen sollen die Konstruktion zwei neue Stahlbeton-Stützenreihen. Ein Sägezahndach mit Verglasung Richtung Norden soll für indirekte Beleuchtung sorgen, ohne dass es zu heiß wird oder blendet. Großzügige Türöffnungen sollen für zusätzliche Transparenz im Innern sorgen. Ein Schallschlucksegel im Deckenbereich verbessert die Raumakustik. Tageslichtabhängig gesteuerte LED-Leuchten erhellen den Raum. Der Architekt schätzt die Kosten auf rund 1,36 Millionen Euro.

Nicht nur für die Schüler, auch für die Mitarbeiter der Schule wird gebaut: Der Landkreis will den Verwaltungstrakt sanieren. Aufgrund der schlechten Bausubstanz geht man davon aus, dass die Außenhaut des Verwaltungsanbaus komplett abgebrochen werden muss.

Das Hauptgebäude stammt aus den 1950er Jahren, der Verwaltungstrakt wurde 1972 bis 1974 angebaut. "Und damals hat man einfach anders gebaut", verweist Manuel Luft auf die schlechte Energetik. Nur die Tragkonstruktion (blaue Stahlrahmen) und die darauf aufgelegten Boden- und Deckenplatten können bestehen bleiben. Die gesamte Wand- und Deckenkonstruktion des Verwaltungsbereichs wird neu aufgebaut.

Die Außenwände werden entsprechend der Energieeinsparverordnung gedämmt und mit einem außen liegenden Sonnenschutz versehen. Die Verglasung des Verbindungsflurs zum Technischen Gymnasium wird im Erd- und Obergeschoss komplett erneuert. Die neue Verglasung im Eingangsbereich und im Obergeschoss wird bodentief geplant. Das Projekt Aufenthaltsraum soll laut Luft rund 1,2 Millionen Euro kosten und kann vom Land bezuschusst werden.