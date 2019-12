Kreisräte begrüßen Radschnellweg

Weniger erbaut dürfte man in Muggensturm und Malsch sein, wo man sich ebenfalls Chancen ausgerechnet hatte, zumal ein weiterer "Radhighway" zwischen Karlsruhe und Ettlingen geplant ist.

Zum Hintergrund: Das Land Baden-Württemberg sieht in seiner Rad-Strategie zehn Radschnellverbindungen bis zum Jahr 2025 vor und wird Planung und Baulast übernehmen. Für die Kommunen en tlang der Strecke fallen im Zuge der Planung und Umsetzung keine Kosten an. Einzig die Städte Karlsruhe und Rastatt sind für den Bereich innerhalb der Ortsdurchfahrt verantwortlich. Das Land sieht eine Beteiligung an den Herstellungskosten vor. Demnach sollen der Bund 75 Prozent, das Land 12,5 Prozent und die jeweilige Kommune 12,5 Prozent bezahlen.

Eine Radschnellverbindung von Rastatt nach Bühl auf Kosten des Landkreises Rastatt und der Stadt Baden-Baden ist ebenfalls förderfähig und wird gleichfalls angestrebt. Da auf dieser Strecke keine Landkreis-Kommunen mit mehr als 30 000 Einwohnern liegen (Bühl hat aktuell rund 29 000), wäre der Landkreis Rastatt mit Ausnahme des Verlaufs über Baden-Badener Gemarkung durchgängig verantwortlich. Wie der im Landratsamt für Verkehrsfragen zuständige Dezernent Mario Mohr erklärte, hat die Radschnellverbindung auch Auswirkungen auf das Radverkehrskonzept des Landkreises Rastatt und soll künftig in dessen Fortschreibung berücksichtigt werden. Nach dem "Fischgräten-Prinzip" sollen neue Radwege als Anbindung an den Radschnellweg geschaffen werden. Der Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung beauftragte die Kreisverwaltung damit, zunächst die Anbindung der Gemeinde Muggensturm und der Radstrecke "Tour de Murg" an die geplante Radschnellverbindung zu prüfen.

Wie alle anderen Fraktionen hatte Kreisrat Manuel Hummel (Grüne) das Vorhaben begrüßt, mahnte aber an, auch die anderen "Fischgräten" und die Verlängerung bis Bühl zügig anzugehen. Kuppenheims Bürgermeister Karsten Mußler (Freie Wähler) warnte davor, über den Radschnellweg andere Radwege zu vergessen, die seit Jahrzehnten beantragt seien und eventuell noch mehr dem Bedürfnis der Bürger entsprächen. Er erwähnte die Radverbindung von Kuppenheim nach Muggensturm und Haueneberstein. Den Termin 2025 hält er für wenig realistisch. Dr. Volker Kek (AfD) bat um eine Definition des Radschnellwegs und fragte, mit wie vielen Nutzern zu rechnen sei. Laut Mario Mohr ist ein Radschnellweg möglichst kreuzungsarm und durchgängig mindestens vier Meter breit. Auf der Strecke Rastatt - Karlsruhe rechnet man mit mindestens 3 000 Nutzern täglich.