"Die Resonanz war durchweg positiv"

(marv) - Zur morgendlichen Routine gehören für viele Menschen Brötchen und Kaffee, einige machen auch Frühsport. Tina Blomenkamp, Pfarrerin der evangelischen Dreieinigkeitsgemeinde (Bietigheim, Muggensturm und Ötigheim), sieht sonntags, wenn sie zu ihren Gottesdiensten fährt, oft solche Frühsportler. Das hat sie auf eine Idee gebracht: "Ich habe eine Formel gesucht, die diese beiden Aspekte verbindet", also den Drang nach Bewegung an der frischen Luft und das zur Ruhe kommen im Rahmen des Gottesdienstes. Entstanden ist daraus die Fitness-Kirche.

Am vergangenen Sonntag hat Blomenkamp zusammen mit Mitarbeiterinnen an drei Standorten - in der evangelischen Kirche in Muggensturm, im evangelischen Gemeindezentrum in Bietigheim und in der Wendelinuskapelle in Ötigheim - verschiedene Stationen aufgebaut. Von 11 bis 13 Uhr konnten Gemeindeglieder oder andere Interessierte sich ihre Lieblingslieder wünschen (Muggensturm), mithilfe von Karten, auf denen kleine Denkanstöße stehen, ins Nachdenken kommen (Ötigheim), oder einer zehnminütigen Andacht beiwohnen (Bietigheim). In der Wendelinuskapelle konnten Besucher symbolisch ihren emotionalen oder seelischen Ballast auf dem Altar ablegen. Es gab Brötchen, Müsli, Obst und Getränke zur Erfrischung.

"Wir wollten das Ganze zeitunabhängig gestalten, man konnte in diesen drei Stunden also starten, wo man wollte, ohne etwas zu verpassen." Blomenkamp, die auch Kirchenmusik studiert hat, war in Muggensturm vor Ort und hat dort gemeinsam mit den Gläubigen musiziert.

Rund zwölf Kilometer lang ist die Tour, wenn man sie komplett zurücklegt. Die überwiegende Mehrheit sei mit dem Rad gekommen, "mit Inline-Skates habe ich niemanden gesehen", sagt sie. Von zweieinhalb bis über 80 Jahre alt waren die Besucher. Kleine Familien sowie ein paar der neuen Konfirmanden sind gekommen, berichtet Blomenkamp.

"Die Rückmeldungen waren durchweg positiv, ich hatte aber erwartet, dass mehr Menschen kommen", sagt die Pfarrerin und schiebt nach: "Ich denke, wir werden die Fitness-Kirche im kommenden (Früh-) Jahr auf jeden Fall noch mal anbieten." Blomenkamp hofft, dass dann mehr Menschen zu Fuß oder mit dem Rad die Tour machen.