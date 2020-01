Caritasverband windet sich aus Turbulenzen

Die wirtschaftliche Schieflage kam jetzt in einer Pressemitteilung zur Sprache, die den Verlauf der Vertreterversammlung des Caritasverbands für den Landkreis Rastatt zum Thema hatte. Der frühere Dekan Gerold Siegel, Vorsitzender des Caritasrats (quasi Aufsichtsrat des als Verein organisierten Verbands), und sein Stellvertreter Alfred Küpper gingen dabei nicht nur auf die Trennung von Geschäftsführer Norbert Rauscher ein. Bei der Vorstellung des Jahresabschlusses 2018 zeigte Küpper eine erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung auf - mit einer "roten Null" unterm Strich. Allerdings war im Jahr zuvor ein "erheblicher Verlust" entstanden. Auf BT-Nachfrage sagte Küpper, dass man den aufgedeckten Betrug einer Buchhalterin, die inzwischen verurteilt sei (Schaden: knapp 100 000 Euro), ebenso verkraften musste wie die Ausbuchung diverser Forderungen.

Die Aufwärtsentwicklung 2018 führt Küpper auf positive Einmaleffekte sowie strukturelle Veränderungen zurück. So habe man das Rechnungswesen weiterentwickelt und die Transparenz in den eigenen Kosten verbessert: Küpper: "Somit haben wir eine deutlich verbesserte Grundlage für Verhandlungen mit den verschiedenen Kostenträgern." Man müsse zwar keine großen Gewinne erwirtschaften. "Wir können andererseits aber auch nicht alles subventionieren", sagte der stellvertretende Caritasratsvorsitzende. Man wolle künftig möglichst alle Leistungen kostendeckend anbieten, werde aber auch auf einzelne Beratungsleistungen wohl verzichten. Insgesamt sei es wichtig, so Dekan i.R. Siegel, dass "wir die Werte und Ziele des Caritasverbandes nicht aus den Augen verlieren und unsere wichtigen karitativen Aufgaben kostendeckend erbringen."

Der Vorstandsvorsitzende Franz Zuber betonte, dass nie die Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit bestanden habe. Dennoch rechnet er mit zwei weiteren Jahren, bis die Konsolidierung abgeschlossen ist.

Der neue Caritas-Geschäftsführer Marco Stenger (41), verheirateter Vater von zwei Kindern, wird also am 1. Oktober seinen neuen Job unter nicht gerade leichten Bedingungen antreten. "Für einen harten Sanierungskurs wäre ich nicht zur Verfügung gestanden", verdeutlichte er bei seiner Vorstellung. Er möchte den Blick nach vorne richten und sieht es als großen Vorteil, kein Insider des Verbands zu sein. 42 Männer und Frauen hatten sich auf die Stelle beworben.

Stenger war in der Vergangenheit unter anderem in der Personalentwicklung sowie in den Bereichen Marketing und Vertrieb bei internationalen Konzernen und beim 1. FC Kaiserslautern aktiv (wir berichteten). Zuletzt war er als Unternehmensberater tätig. Auf die Arbeit in Rastatt freut er sich besonders, da diese "sinnstiftend" sei. Das Spektrum des Rastatter Caritasverbands sei sehr weit gestreut und sehr komplex. Mit seinem Blick von außen will Stenger dafür sorgen, dass die zahlreichen Aufgaben so angegangen werden können, dass sie dem Verband am Ende auch ein wirtschaftlich zufriedenstellendes Ergebnis bringen.