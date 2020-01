200 Beschäftigte verlieren ihren Job

Baden-Baden

Baden-Baden (red) - In Baden-Baden ist am Donnerstag erneut ein mit Nägeln gespickter Hundeköder aufgetaucht. Das Tier schnupperte an dem präparierten Fisch, fraß ihn aber nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise (Symbolfoto: dpa).

Baden-Baden

Baden-Baden (nie/red) - Einige Bäume in der Lichtentaler Allee in Baden-Baden haben per Pappschild quasi um Hilfe gebeten. Wer die Schilder angebracht hat und wann, ist unklar. Das Gartenamt entdeckte sie erst auf Hinweis vom BT - und hat sie mittlerweile entfernt (Foto: Ernst).

Rastatt

Rastatt (sl) - Mehr Raum für Pausenaufenthalt, gemeinsames Essen und Veranstaltungen soll im Atrium der kreiseigenen Josef-Durler-Schule entstehen. Dafür wird der bisherige Innenhof überdacht. Außerdem will der Landkreis den Verwaltungstrakt der Schule sanieren (Foto: Luft GmbH).

Baden-Baden

Baden-Baden (vn) - Was sich bereits im Sommer abgezeichnet hat, konkretisiert sich nun: Das Klinikum Mittelbaden strukturiert sich weiter um. Das hat Veränderungen im Leistungsangebot der Klinikstandorte zur Folge. Betroffen sind vor allem Ebersteinburg und Forbach (Foto: Walter).