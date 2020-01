Neue Sportanlag e eröffnet Rastatt (dm) - Es war ein lang gehegter Traum in Ottersdorf, nun ist neben der Grundschule tatsächlich die Sportanlage für Schüler, Kita- und Hortkinder, Jugendliche sowie die örtliche Turnerschaft ihrer Bestimmung übergeben worden. Vor rund 25 Jahren schon wurden entsprechende Wünsche geäußert - damals besuchten wohl einige Kinder die Grundschule, die sich nun als Eltern freuen, dass ihre Kinder endlich in den Genuss einer solchen Einrichtung kommen, wie OB Hans Jürgen Pütsch gestern bei der Einweihung mutmaßte. Zuletzt gingen vom Kauf der Grundstücke bis zur Fertigstellung vier Jahre ins Land - unter anderem auch deshalb, weil man das Areal neu planen musste, nachdem nicht alle Eigner verkaufen wollten und zum anderen ein neuer Bolzplatz integriert wurde, der den vorherigen am Ortsausgang im Osten ersetzt. Dort steht stattdessen die Ansiedlung eines Supermarkts auf der Agenda; ein entsprechender Vertrag mit einem Betreiber ist indes noch nicht geschlossen worden, so Ortsvorsteher Stefan Lott auf BT-Nachfrage. (dm) - Es war ein lang gehegter Traum in Ottersdorf, nun ist neben der Grundschule tatsächlich die Sportanlage für Schüler, Kita- und Hortkinder, Jugendliche sowie die örtliche Turnerschaft ihrer Bestimmung übergeben worden. Vor rund 25 Jahren schon wurden entsprechende Wünsche geäußert - damals besuchten wohl einige Kinder die Grundschule, die sich nun als Eltern freuen, dass ihre Kinder endlich in den Genuss einer solchen Einrichtung kommen, wie OB Hans Jürgen Pütsch gestern bei der Einweihung mutmaßte. Zuletzt gingen vom Kauf der Grundstücke bis zur Fertigstellung vier Jahre ins Land - unter anderem auch deshalb, weil man das Areal neu planen musste, nachdem nicht alle Eigner verkaufen wollten und zum anderen ein neuer Bolzplatz integriert wurde, der den vorherigen am Ortsausgang im Osten ersetzt. Dort steht stattdessen die Ansiedlung eines Supermarkts auf der Agenda; ein entsprechender Vertrag mit einem Betreiber ist indes noch nicht geschlossen worden, so Ortsvorsteher Stefan Lott auf BT-Nachfrage. Am südwestlichen Ortsrand entstanden nun für rund eine Dreiviertel Million Euro ein umzäunter Sportplatz mit Kleinspielfeld (20 mal 40 Meter), 100-Meter-Laufbahn, Weit- und Hochsprung- sowie Kugelstoßanlage und einem Bolzplatz, der mit Makadam ausgeführt wurde, damit dort auch, wie von Jugendlichen gewünscht, Basketball gespielt werden kann. Auch eine Gerätehütte für den Schul- und Vereinsbedarf der Turnerschaft und deren Leichtathletikabteilung wurde errichtet. Der Verein hatte sich bei deren Errichtung entsprechend eingebracht und beteilige sich für die Nutzung auch an den Kosten. Schulleiterin Christine Hillert bezeichnete die Anlage als "Juwel", das neue Möglichkeiten für den Schulsport biete. Die Kinder, die die Einweihungsfeier mitgestalteten, "brennen darauf, den Sportplatz erobern zu können". Das war im Anschluss gleich sichtbar: Mit Freude und Bewegungsdrang stürmten sie nach der Feier, die die aus Wettergründen in die Festhalle verlegt worden war, die neue Anlage. Im Zuge des Neubaus wurde auch die Parksituation im Bereich Schule/Kita/Festhalle verbessert. Insgesamt sind laut Stadt 29 Parkplätze neu geschaffen worden.

