Blitzlichtgewitter im Probebetrieb

Verwaltung und Polizei sahen an der Kreuzung "erhöhten Handlungsbedarf"; sie gilt als ein Unfallschwerpunkt. Und: Je höher das Tempo, desto höher das Risiko schwerer Verletzungen, wenn es denn mal kracht. Daher die Installation dort. Die Erfassung der Daten im Probebetrieb - sie werden vom Blitzer direkt online an die Verwaltung übermittelt - lässt in der Tat aufhorchen: Die Doppelblitzer meldeten laut Bußgeldstelle im Laufe einer Woche rund 400 Geschwindigkeitsüberschreitungen und 80 Rotlichtverstöße - in nur einer Fahrtrichtung wohlgemerkt. Bußgeldstellenleiter Bernd Münster rechnet indes damit, dass die Zahlen nun kontinuierlich nach unten gehen.

Auch die blitzerfreie Zeit an der Kreuzung Karlsruher Straße/Richard-Wagner-Ring soll bald wieder ein Ende haben. Nachdem ein Unbekannter in einer Augustnacht den dortigen Rotlicht-Blitzer in Fahrtrichtung stadtauswärts abmontiert und gestohlen hat - möglicherweise, um eines darin vermuteten "Erinnerungsfotos" habhaft zu werden -, soll nun ein Ersatzgerät montiert werden. Geplant ist, dass der neue Starenkasten Ende Oktober/Anfang November in Betrieb geht, so die städtische Pressestelle. Was den unbekannten Langfinger angeht, ermittele die Polizei noch. "Besonders schwerer Diebstahl" lautet der Vorwurf.

Neun fest installierte Überwachungsanlagen hat die Stadt dann insgesamt in Betrieb, außer den genannten noch die zwei stadtein- und -auswärts in der Badener Straße (Tempo), an der Kreuzung Badener/Kehler Straße (Rotlicht), an der Kreuzung Karlsruher Straße/Berliner Ring (Rotlicht), an der Kreuzung Kehler/Lützowerstraße (Rotlicht) und am Ortseingang Ottersdorf. Letztere blitzt zwar weiterhin, ihre Messungen können indes nicht mehr verwendet werden. Die Anlage sei so alt, dass sie nicht mehr geeicht werden kann. Als Abschreckung sei der Blitzer gleichwohl weiterhin sinnvoll, wie es heißt. Und: Er liefere Daten, die zeigen, ob Handlungsbedarf besteht, etwa einen mobilen Blitzer zu postieren. Dies sei derzeit aber nicht der Fall, so Münster. Bereits 2014 räumte die Stadt ein, dass die Blitzer-Kästen an den Kreuzungen Zaystraße/Richard-Wagner-Ring sowie am Hilberthof nicht mehr aktiv sind. Dennoch bleiben sie stehen. Auch hier zeige sich Abschreckungscharakter, der weiterhin der Verkehrssicherheit diene.

Neue stationäre Rotlichtanlagen sind in Rastatt in diesem J ahr nicht geplant. Im Frühjahr 2017 hatte die Verwaltung dafür plädiert, an der Niederbühler Ortseinfahrt beim Netto-Markt eine feste Tempoüberwachung zu installieren. Geplant sei, eine neuartige semistationäre "Kiste" aufzustellen, deren Standort man wechseln kann, die im Vergleich zu den bisher gebräuchlichen aber höher steht und damit vandalismussicherer sei. Das Gerät, das man sich ausgeguckt hat, muss aber noch von der Physikalisch-technischen Bundesanstalt für den Einsatz genehmigt werden. Laut letzten Messungen sei der Verkehr zwar hoch an dieser Stelle, übermäßige Geschwindigkeiten seien dabei aber nicht aufgetreten.