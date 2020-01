"Wir wollen einfach Geschichten erzählen"

Die beiden Filmfreaks kennen sich aus der Schule, beide besuchten das Ludwig-Wilhelm-Gymnasium und studieren jetzt am KIT in Karlsruhe, wo demnächst eine WG-Gründung geplant ist. Bis dahin ist noch Till Sieblers Jugend zimmer im elterlichen Wohnhaus in Muggensturm Sitz des Filmstudios: Zwar steht auch ein Bett im Raum, aber sehr viel Platz nehmen ein monumentaler Flachbildschirm und jede Menge Computertechnik ein. Und die ist auch notwendig, findet doch hier die hochaufwendige Postproduktion vom Schneiden bis zum Synchronisieren statt.

Seit gut zehn Jahren, sein halbes Leben also, macht Till Siebler hobbymäßig Filme und übt sich als Videoproduzent. Bei den Filmprojekten sind ihm nicht allein die kreativen Aspekte wichtig - also Story, Charaktere und visuelle Gestaltung -, sondern er übernimmt auch die leitende Organisation. Paul Wacker (19) wirkte schon 2016 bei "Das wahre Gesicht" als Darsteller mit. Seine Schauspielererfahrung sammelte er beim Rastatter Jugend- beziehungsweise Phönixtheater. "Er bringt vor allem die schauspielerische Perspektiven in alle kreative Arbeitsprozesse mit ein", ist Siebler froh, einen solchen Partner gefunden zu haben und lobt sein besonderes gutes Verständnis von Charakteren und Schauspiel. Beide ergänzen sich offenbar sehr gut, und so sind sie sich einig: "Wir wollen einfach Geschichten erzählen". Aber das ist leicht gesagt, denn einfach machen es sich die beiden nicht.

Paul Wacker fungiert bei den Kurzfilmproduktionen auch als Aufnahmeleiter und beweist seine organisatorischen Fähigkeiten. Besonders gefragt waren die beim Dreh für "Die rote Linie". Der Kurzfilm erzählt, wie sich eine Freundschaft in einem politischen Kontext radikal verändert. Eine emotionale Story, wie die Jungfilmer verraten, an der sie über ein Jahr geschrieben (und viel konstruktiv gestritten) haben. An einem dunklen Novemberabend ließen sie für eine Szene mit Demonstranten und umgekipptem Auto sogar eine Kreuzung in der Rastatter Innenstadt sperren. Mit Polizei, Komparsen und Filmcrew waren rund 60 Personen am Drehort, berichten die beiden. Das sei Arbeiten unter Hochdruck gewesen. "Wir haben aber unheimlich viel gelernt dabei", resümiert Till Siebler. Die Produktionskosten tragen die jungen Männer übrigens selbst. Rund 25 000 Euro haben sie in "Die rote Linie" investiert. Manche Nachtschicht im Benzwerk war dafür nötig, und ein Rückgriff aufs Sparkonto. Zu sehen sein soll das Ergebnis ab 29. November.

Zuvor freuen sich sie beiden aber auf die Premiere von "Dead Drunk" (ab sofort auf www.youtube.com/c/ninetydegreestudio). Dass eine Komödie zu den schwierigsten Herausforderungen gehört, bestätigen die beiden Filmer. Ihre erzählt die Geschichte eines holprigen Heimwegs nach einer zu langen Nacht. Das gewollt absurde Drama wurde in vier, fünf Tagen mit drei Hauptdarstellern und einigen Komparsen in und um Muggensturm und Ötigheim gedreht. "Ich habe gelernt, dass mir der leichte Ton auch sehr liegt", bilanziert Siebler. Und auch ein drittes Projekt gibt es, von dem Wacker und Siebler nur verraten wollen, dass sie auch hier wieder eine neue Herausforderung gesucht und gefunden haben, und zwar eine körperliche. Das macht neugierig. Einen Tipp geben sie noch: "Eisig kalt." Das passt zum geplanten Filmstart am 31. Januar 2020.

www.ninetydegreestudio.de