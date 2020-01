Riederhof vor Verkauf Rastatt (ema) - Eigentlich sollte der Riederhof gestern den Eigentümer wechseln. Doch der Termin beim Notar platzte, wie Noch-Besitzer Bruno Burkhard dem BT sagte. Verständigt hatte man sich auf einen Kaufpreis von 1,95 Millionen Euro - exakt jene Summe, die auch Daimler zu zahlen bereit gewesen wäre, so Burkhard. Er hat aber weitere Interessenten an der Hand. (ema) - Eigentlich sollte der Riederhof gestern den Eigentümer wechseln. Doch der Termin beim Notar platzte, wie Noch-Besitzer Bruno Burkhard dem BT sagte. Verständigt hatte man sich auf einen Kaufpreis von 1,95 Millionen Euro - exakt jene Summe, die auch Daimler zu zahlen bereit gewesen wäre, so Burkhard. Er hat aber weitere Interessenten an der Hand. Wie berichtet, hatte der Automobilkonzern erwogen, den Riederhof zu kaufen, um dorthin den benachbarten Schützenverein samt Restaurant umzusiedeln. Das Schützengelände wiederum wollte Daimler für seine Expansionspläne im Süden nutzen. Im Juni brach das Unternehmen jedoch die Verhandlungen ab und erklärte gegenüber dem Eigentümer, kein Interesse mehr am Riederhof zu haben. In dieser Woche dann verkündete Daimler einen Investitionsstopp im Süden und Südosten; bauliche Maßnahmen für die Etablierung der Elektromobilität wolle man über Verdichtung auf dem Werksgelände umsetzen. Burkhard, früher selbst Daimler-Manager, bezeichnete diesen Schwenk als "strategischen Unfug". Die Bevollmächtigte der IG Metall Gaggenau, Claudia Peter, nannte die Entscheidung von Daimler bei der Delegiertenversammlung in dieser Woche in Rastatt ein "schwieriges Signal", das man "sehr, sehr kritisch" sehe. Ungeachtet des Investitionsstopps will Daimler offenbar weiter im Gespräch mit dem Schützenverein bleiben. Man werde versuchen, für die Schützen eine andere Alternative zu finden, kündigte der Rastatter Werkleiter Thomas Geier an. Der Verein zeigte sich zuletzt jedoch abweisend. Die Schützen hatten lediglich den Riederhof als Ausweichlösung akzeptiert. Andere greifbare Alternativen lagen ohnehin nicht auf dem Tisch.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Riederhof: Kauf geplatzt Rastatt (red) - Daimler will den Riederhof doch nicht mehr kaufen, um im Zuge der Werkerweiterung die Schützengesellschaft Waidmannslust dorthin zu verlagern. Diesen sieht der Verein, dessen Areal Daimler überplanen will, aber als einzig akzeptable Standortalternative (Foto: av). » Weitersagen (red) - Daimler will den Riederhof doch nicht mehr kaufen, um im Zuge der Werkerweiterung die Schützengesellschaft Waidmannslust dorthin zu verlagern. Diesen sieht der Verein, dessen Areal Daimler überplanen will, aber als einzig akzeptable Standortalternative (Foto: av). » - Mehr Rastatt

Verein verhandelt mit Daimler Rastatt (cb) - Die Schützengesellschaft Waidmannslust kann sich vorstellen, ihr Schützenzentrum auf den benachbarten Riederhof zu verlegen. Bei der Jahreshauptversammlung erhielt der Vorstand das Mandat, mit Daimler über einen Vertragsabschuss zu verhandeln (Foto: av). » Weitersagen (cb) - Die Schützengesellschaft Waidmannslust kann sich vorstellen, ihr Schützenzentrum auf den benachbarten Riederhof zu verlegen. Bei der Jahreshauptversammlung erhielt der Vorstand das Mandat, mit Daimler über einen Vertragsabschuss zu verhandeln (Foto: av). » - Mehr